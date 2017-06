Música Com repertório eclético, dupla da Capital faz diferença em baladas

Foto: Divulgação

Com apenas um ano de estrada, a dupla Luiz Henrique, 23 anos, e Thainan, 22 anos, vêm ganhando espaço no cenário da música sertaneja em Mato Grosso do Sul. Os meninos tocam desde criança, mas a dupla só se concretizou em maio do ano passado. Mas a experiência com a música é antiga, Thainan antes da formação, já tocavam com outros músicos.

Mas a trajetória dos meninos não foi diferente como de muitas, a carreira começou em bares conhecidos na região norte da Capital, onde moram. Mas a primeira apresentação oficial foi em uma casa de show para o público de aproximadamente 500 pessoas.

Foi quando perceberam que nasceram para música, de lá para cá vem se apresentando em diversas casas noturnas do Estado. Os sertanejos já tiveram oportunidades de toca em cidades como Rochedo, Amambaí, Dourados, Ponta Porã, e até em Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo. Também participaram de programas de TVs e rádios.

Segundo Thainan, a formação da dupla demorou por conta que não sabia cantar. “Eu só tocava não sabia cantar eu fazia free-lance. No violão pra outras duplas”.

Música

Já o repertório dos cantores é recheado, vai do sertanejo universitário ao modão, pop rock, pagode e até reggae. Além de cantar, eles também compõem.

Atualmente eles estão trabalhando em cima da música ‘Refém do Amor’, de composição da própria dupla. Os sertanejos também têm ídolos como as duplas, Chitãozinho e Xororo, Jorge e Mateus, Jorge Henrique e Rodrigo.

Mas os sonhos não param por ai, em setembro a dupla pretende lançar sua primeira música. Enquanto isso, eles trabalham duro em buscas de seus objetivos. Mas o grande desejo dos cantores é ser reconhecido como ícones da musica sertaneja no país.

Serviço- Contato para shows no telefono (67) 9 9210-0305.