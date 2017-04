Música Com Sampri, Feijoada da Fac acontece em maio na Capital

Foto: Reprodução

A Prefeitura de Campo Grande, por meio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), liderado pela Primeira-Dama Tatiana Trad, realizará no dia 6 de maio a 18ª edição da tradicional Feijoada do FAC.

O evento é beneficente e toda a arrecadação será revertida para a compra de agasalhos, cobertores e alimentos.

Dentre as atrações, o Sampri, Forrozen e um DJ prometem animar o evento das 11h30 às 16h. Ainda na programação, o leilão de um violão autografado pelo sertanejo Luan Santana, além de sorteios e apresentações especiais.

O Fundo de Apoio à Comunidade tem por finalidade a realização de ações e desenvolvimento de programas e projetos dirigidos prioritariamente às pessoas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

Visando o atendimento ao cidadão com extrema carência financeira, o FAC desenvolve ações em conjunto com a comunidade e parceiros que auxiliam com doações de alimentos, roupas, calçados, e outros produtos de primeira necessidade.

Dentre as ações do FAC, destacam-se também, os programas e projetos que têm por objetivo o desenvolvimento das potencialidades dos cidadãos carentes, através da realização de cursos, palestras e oficinas que visam a capacitação profissional para inclusão no mercado de trabalho e aumento de renda

Neste mês de abril, por exemplo, o FAC promoveu o um curso de capacitação para 300 mulheres pertencentes aos Clubes de Mães de diversas regiões de Campo Grande. Durante o curso elas aprendem a fabricar ovos de Páscoa e recebem instruções de higiene e manipulação de alimentos, despertando o espírito empreendedor possibilitando uma renda.

Parceiros do evento

Para realizar um evento onde se esperam cerca de mil pessoas, são necessárias parcerias público-privado. Empresas que contribuem financeiramente ou com produtos e serviços para viabilizar o projeto

Serviço

O evento acontece a partir das 11h30 no Ondara Buffet, espaço cedido pela proprietária para realização da feijoada. Os ingressos custam R$ 150 e podem ser adquiridos no FAC, localizado na Rua Anhandui, 294, anexo ao Instituto Mirim. Mais informações pelo telefone (3314-3248 ou 99182-1770).