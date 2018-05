Música Com um dos melhores álbuns de 2017, Baco Exu do Blues faz show 16 junho na Capital "Rapper conta com mais de 270 mil inscritos no YouTube e mais de 400 mil ouvintes por mês no Spotify"

Diogo Moncorvo, vulgo "Baco Exu Do Blues", é o rapper que vem a Campo Grande com o show “Te Amo Disgraça”, nome da sua música de maior sucesso. Seu show acontece no dia 16 de junho, às 22 horas no Via Park Club.

“Gostava de blues e sempre me interessei por mitologia, por história. Baco é o deus do vinho, da loucura. Já Exu é o orixá que abre caminhos”. Foi a partir de seus gostos e vivências pessoais que Diogo Moncorvo definiu seu forte nome artístico, Baco Exu Do Blues. Ele despontou como um dos grandes nomes nacionais do rap e da música brasileira no ano passado.

A entrada do seu show que já é um dos mais esperados de 2018 custa R$ 30 (promocional). A abertura do evento ficará por conta de Dj Magão part. Dandara, Lari Melo e Leo Barbosa.

Foto: Reprodução/Mavi Morais

Sendo aclamado pelo público e crítica, “Esú” foi o álbum de estreia de Baco Exu do Blues. Ele foi lançado de forma independente em setembro do ano passado, possui 10 músicas e conquistou a segunda posição da lista de melhores discos brasileiros de 2017 do Papel Pop, quinto melhor disco brasileiro de 2017 pela Rolling Stone, além de figurar em diversas outras listas da imprensa especializada.

É necessário tempo até perceber (e absorver) todas as nuances, referências vindas de diferentes campos culturais, credos e experiências intimistas que marcam “Esú”. Uma obra montada a partir de pequenos excessos e delírios pessoais, como uma representação particular da figura mitológica que o rapper sustenta como parte da própria identidade criativa.

Foto: Reprodução/Daryan Dornelles

O músico nasceu na periferia de Salvador e com apenas 22 anos de idade desponta como um dos grandes nomes nacionais do rap e da música brasileira. Ele se destacou no cenário musical em 2016 com “Sulicídio”, projeto que fez com Diomedes Chinaski, outro grande nome do rap nordestino. Atualmente o músico está com mais de 270 mil inscritos em seu canal no YouTube, 10 milhões de visualizações da faixa “Te Amo Disgraça” na plataforma de vídeos e mais de 400 mil ouvintes mensais no Spotify.

O evento é realizado pela Ampi Produtora, Brava e Dj Chico e conta com apoio do hotel Ypê MS, cerveja Bamboa e A Gravata food truck.

Serviço

O Via Park Club fica na avenida Mato Grosso esquina com avenida Hiroshima, Carandá Bosque. Os ingressos estão custando R$ 40 e podem ser adquiridos na Brava, localizada na avenida Calógeras, 3100 e Rema Board House, localizada na rua Pedro Celestino, 1387, Centro. Mais informações no evento do

Facebook: https://goo.gl/EjVFyC.