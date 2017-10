"Miss 2017" Concurso de beleza do Laço Comprido na Capital leva as 'brutas' para passarela "Os jurados serão os Mister e Miss Mato Grosso do Sul e outras três grandes surpresas"

Fernanda Barbosa de 20 anos. Concorre ao título de miss. Foto: Leandro Oliver

Nesta sexta-feira (20) de outubro o Clube de Laço Comprido Circuito Morena, realiza a final inédita do concurso Miss Morena 2017. No total 12 candidatas concorrem pelo título.

De acordo com os organizadores, o evento é uma realização do Clube de Laço Cumprido de Campo Grande, e reúne por etapa cerca de 500 laçadores de diversas partes do Brasil. Fábio Araújo (40) e Alessandra Amaral (39) tiveram a idéia de trazer mais que as disputas de laço para dentro do circuito, "Juntos tivemos a ideia de criar o concurso para promover o esporte de laço no estado e com isso também demostrar para todos a beleza da mulher sul-mato-grossense", diz Alessandra.

Fábio Araújo e Alessandra Amaral, idealizadores do concurso. Foto: Leandro Oliver

Em abril deste ano, 12 meninas foram inscritas para disputar pelo primeiro lugar, ainda segundo Alessandra, "muitas delas nunca tinham nem chegado perto de uma passarela e o nervosismo inicial foi enorme, mas com o tempo estão super empolgadas e determinadas no concurso, o Circuito Morena de Laço Comprido decidiu inovar e chamar a atenção do público para o evento, um circuito que reúne equipes de diversas cidades do Mato Grosso do Sul decidiu apostar em um concurso de beleza com representantes dos ranchos que laçam nas festas realizadas mensalmente", explica.

"A grande cartada do evento é realizar um concurso delicado, com lindas modelos em um cenário que é considerado por muitos 'lugar de brutos'", destaca o fotógrafo Leandro Oliver (25). Leandro ainda comenta que em lugares como Clubes de Laço e rodeios o trabalho de um fotógrafo é mostrar não só a brutalidade do lugar, mais também toda beleza ali existente, "Sabe e não é difícil, todos aqui são apaixonados pelo o que fazem, e sempre que vencem uma disputa a beleza de um olhar nessa hora é a coisa mais delicada que existe, o amor por aquilo que os faz feliz, o meu trabalho requer calma para capturar esses momentos simples", diz emocionado o fotógrafo.

Laiza Maria de 18 anos, laçadora no circuito, concorre ao prêmio 'Miss Morena 2017'. Foto: Leandro Oliver

Em Abril deste ano as 12 candidatas iniciaram a grande caminhada para a disputa do Miss Circuito Morena 2017, para esquentar para a grande final, um primeiro desafio elas tiveram que passar que foi o “arraiá das miss”, que contou com a apresentação de danças e uma prévia do que ainda prévia do que vai acontecer na sexta-feira.

Desfile Final

Daniely Duarte, 22 anos. Foto:Leandro Oliver

O grande dia para as candidatas acontecerá no Clube de Laço Porteira de CGR a partir das 22hrs. Os jurados serão os atuais Mister e a Miss Mato Grosso do Sul, e ainda segundo os organizadores outros três jurados, que tiverão seus nomes guardados em segredo, "Queremos realizar uma surpresa, para deixar a festa ainda mais promissora e cheia de expectativas, cada candidata carrega a bandeira de seu rancho, e a cada etapa elas demonstram mais simpatia", diz Fábio Araújo, um dos idealizadores do concurso.

Premiação

3° Lugar 50 pontos para o rancho representado, premiação em dinheiro, premiação em vale compras, um book fotográfico com o fotografo Leandro Oliver e um buquê e a faixa de sua colocação.

2° Lugar 70 pontos para o rancho representado, premiação em dinheiro, premiação em vale compras, um book fotográfico com o fotografo Leandro Oliver e um buquê e a faixa de sua colocação.

Vitória Arantes de apenas 17 anos. Foto: Leandro Oliver

1° Lugar A grande vencedora do desfile ganha além das tradicionais flores e faixa, uma fivela de campeã do Miss Circuito Morena 2017, 100 pontos para o seu rancho, premiação de R$ 500,00 em dinheiro, vale compras, e um book fotográfico impresso com do fotógrafo Leandro Oliver.

Serviço

O Clube de Laço Porteira de CGR fica no km 20 da BR 163, saída para SP e sentido Anhanduí. Virando a primeira entrada ao lado do Hotel Solar, são mais 700 metros até a entrada da festa. A entrada será gratuita e após o concurso haverá um grande baile a noite toda. (Com assessoria).