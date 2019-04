TRADIÇÃO Confira programação completa do 12° Festival do Peixe em Campo Grande Apresentações de músicos e corais, palestras e pratos promocionais estão entre as atrações

Leonardo Gonçalves em apresentação Foto: Reprodução

O 12º Festival do Peixe apresenta uma novidade neste ano: a 1ª Feira Cristã de Campo Grande, duas atrações simultâneas na feira mais conhecida do estado entre os dias 18 a 21 de abril. Nesta quinta-feira (18) o show de abertura é com o cantor cristão Leonardo Gonçalves, a partir das 19h30, com entrada gratuita.

“A Feira Cristã é oportunidade para que o público campo-grandense se encontre durante as celebrações da Páscoa. Teremos a presença de diversas comunidades cristãs, palestras e muita música, enfim, atrações para todas as idades ”, antecipa Alvira Appel, presidente da Afecetur (Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande).

Até domingo (21) o público vai conferir apresentações de músicos e bandas, grupos de dança, corais, rodas de conversa e palestras, exposições, pratos especiais e promocionais nos restaurantes da Feirona, além de Cozinha Show. Serão montados quatro palcos com programação na Feirona, além de uma estrutura especial montada para a Feira Cristã.

GASTRONOMIA

Cada restaurante participante do Festival do Peixe terá um prato especial e exclusivo elaborado com auxílio de alunos e chefs do Senac de Campo Grande. O visitante poderá saborear o prato por preço acessível durante os dias de evento e aproveitar as promoções da Feira Central, que abrirá para almoço na Sexta-feira Santa, sábado e no domingo de Páscoa, a partir das 12h.

LEONARDO GONÇALVES

Cantor, compositor, produtor musical e arranjador de música cristã contemporânea, Leonardo Gonçalves faz parte de uma família de músicos. Com mais de 15 anos de carreira, o cantor interpretou a versão em português da música "We Believe", da banda Newsboys, trilha sonora do filme “Você Acredita?”. O clipe oficial da canção interpretada por Leonardo tem mais de 57 milhões de visualizações no YouTube.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

18/ABRIL – QUINTA FEIRA

19:00h – 10 Minutos com Deus – Assembleia de Deus Emanuel – PALCO 2

19:15h – Lançamento do Livro – Genival Mota – PALCO 2

19:30h – Teatro Ministério Apóstolo Mundial – Apostolo Arnaldo – PALCO 4

19:30h – Cozinha Show com SENAC – Salão de Eventos – PALCO 3

19:30h - Coral do Colégio Adventista Campo Grande – PALCO 1

19:45h – Cerimônia Oficial de Abertura do Evento – PALCO 1

convidada especial: Ligia Kadi e banda – PALCO 1

20:00h – Show de Abertura – Leonardo Gonçalves – PALCO 1

19/ABRIL – SEXTA FEIRA SANTA

12:00h – Feira aberta para almoço

19:00h às 23:00h – Visitas aos Stands e Expositores/Feira Cristã

19:30h – Ministério Grupo New Life – PALCO 4

19:45h - 10 Minutos com Deus – PALCO 4

20:00h - Roda de Conversa – Relacionamento e Sexualidade – PALCO 2

- Débora Mariano, Ministério Deep5 - Sexualidade do Cristão;

- Amanda da Costa Souza Secco –– Igreja Morada - Primeiro beijo;

20:30h – Coral de Libras Desbravadores Amigos do Rei – PALCO2

20:15h – Cozinha Show com SENAC – Salão de Eventos– PALCO 3

20:45h – Corais da IPBA: Mensagem e Louvor e Crianças Cantai e King’s Voice – Musical de Páscoa – Presbiteriana do Brasil do Bairro Amambaí – PALCO 1

21:00h – Yeshua Hamashia – Batista Nacional – PALCO 2

21:00h – Cozinha Show com SENAC – Salão de Eventos da Feira Central – PALCO 3

21:30h – Lançamento CD Kerlly Silva – Assembleia De Deus Emanuel – PALCO 1

20/ABRIL – SÁBADO DE ALELUIA

12:00h – Feira aberta para almoço

- Ministério Grupo New Life – PALCO 4

19:00h às 23:00h – Visitas aos Stands e Expositores/Feira Cristã

19:30h – 10 Minutos com Deus – PALCO 1

19:30h – Palestra Produção e Comercialização de Peixes Nativos de MS – Salão de Eventos – PALCO 3

19:45h– Moto Culto: Escudamento - Moto clube Cristão AMM – PALCO 1

20:00h – Coral 1Ção Kids – Igreja Adventista do Sétimo Dia – PALCO 2

20:00h – Cozinha Show – Salão de Eventos da Feira Central – PALCO 3

20:15h - Roda de Conversa – Ser cristão, ser atual e ser empreendedor – PALCO 2

- Dr. Niutom Ribeiro Chaves Junior – Ministério Barcos – Igreja Atos de Justiça.

21:00h – Cozinha Show – Salão de Eventos da Feira Central – PALCO 3

21:00h – Lucas Rosa e Banda – Batista Memorial – PALCO 1

21:30h – Jariston Lima – Primeira Igreja Batista – PALCO 2

21/ABRIL – DOMINGO DE PÁSCOA

12:00h – Feira aberta para almoço

19:00h às 23:00h – Visitas aos Stands e Expositores/Feira Cristã

19:00h – Grupo IDERAP D3 – A missão não acabou – PALCO 4

19:20h – Coral Pequenina Luz – IASD – Palco 2

19:30h – Street Dance - Ministério Apóstolo Mundial – Apostolo Arnaldo – PALCO 2

19:30h – Cozinha Show Kids: Especial de Páscoa, Salão de Eventos – PALCO 3

19:45h – Turma do Nosso Amiguinho – PALCO 1

20:00h - Orquestra Nova Aliança – Assembleia de Deus no Brasil – PALCO 1

20:30h – Palestra - Saúde Mental e qualidade de vida - transtornos ansiosos: depressão, ansiedade, estresse – PALCO 2

21:00h – Show com: Jhow Carmo - Igreja da Cidade – PALCO 1

21:30h – Grupo IDERAP D3 – A missão não acabou – PALCO 2



SERVIÇO:

12º Festival do Peixe e 1ª Feira Cristã de Campo Grande

Data: 18 a 21 de abril

Horário: Feira Central: das 16h às 23h | Feira Cristã: das 18h às 23h

Local: Feira Central - Rua 14 de Julho, 3351, Centro.