Virada Conheça 9 drinks para se comemorar o Ano Novo em grande estilo "A lista italiana trás a caipirinha brasileira como uma das boas opções"

Um site de passagens aéreas italiano preparou uma lista com 9 opções incríveis Foto: Reprodução/Web

O site italiano de passagens aéreas "Volagratis" disponibilizou uma lista de bebidas típicas de nove países diferentes.

Confira:

Singapore Sling - Cingapura

Foto: Reprodução/Web

O drink foi inventado por Ngiam Tong Boon, barista do Hotel de Cingapura. É feito com gim e servido em uma garrafa "highball", com uma fatia de abacaxi e uma cereja marrasquino.

Gim tônica - Índia

Foto: Reprodução/Web

Relatos dão conta de que essa bebida foi criada na Índia, na época da colonização britânica. Os colonizadores atingidos pela malária se curavam com quinino, planta utilizada para preparar água tônica. Mas o sabor era muito amargo, e os britânicos tiveram a ideia de acrescentar gim à mistura.

Raki - Turquia

Foto: Reprodução/Web

Produzido pela primeira vez nos anos 1600 e considerado bebida nacional, o Raki é composto de aguardente aromatizado com anis.

Negroni "errado" - Itália

Foto: Reprodução/Web

Na versão "errada" do negroni, acrescenta-se espumante à mistura de vermute tinto e Campari. A versão foi criada pelo barman Mirko Stocchetto, do Bar Basso, em Milão.

Black Russian e White Russian - Bélgica

Foto: Reprodução/Web

Apesar do nome, o coquetel foi criado na Bélgica, por Gustave Tops, em 1949, no Hotel Metrópole, de Bruxelas. A versão "Black" leva vodka, café e licor.

Irish Coffe - Irlanda

Foto: Reprodução/Web

O "café irlandês" é uma bebida à base de café quente açucarado, whisky irlandês e um toque de chantilly. A invenção é da cidade de Foynes, onde era servida em bares do porto para esquentar as pessoas que ali chegavam.

Caipirinha - Brasil

Foto: Reprodução/Web

Drink feito com cachaça, limão, açúcar e gelo, a caipirinha tem origens "humildes". Acredita-se que os habitantes do interior de São Paulo utilizavam a bebida para se curar de gripe.

Mojito - Cuba

Foto: Reprodução/Web

O mojito é feito à base de rum, açúcar, suco de limão, folhas de hortelã verde e água gaseificada. Seu criador é Ángel Martínez, proprietário do bar "Bodeguita del Medio", ponto turístico de Havana.

Manhattan - Nova York

Foto: Reprodução/Web

Drink à base de whisky e vermute tinto de origem norte-americana.