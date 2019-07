Férias Conheça os três destino mais buscados para as férias de Julho Levantamento aponta os destinos mais populares entre brasileiros durante o mês de julho

O recesso escolar em julho movimenta o segmento de turismo no Brasil com milhares de famílias aproveitando o tempo livre para viajar. O buscador e comparador de preços para aluguel de temporada, 'LarDeFérias' fez um levantamento dos destinos mais buscados por brasileiros durante o mês de julho, bem como a média de preço por diária nessas cidades, confira o resultado abaixo:

#1 Rio de Janeiro

Mesmo com as temperaturas mais baixas em Julho, a cidade maravilhosa ainda é preferência nacional entre turistas durante o mês de julho com o maior número de buscas durante o período.

#2 Campos do Jordão

Campos do Jordão aparece em segundo lugar da lista, a cidade paulista é conhecida como a Suíça Brasileira por sua arquitetura européia. O Festival de Inverno com diversos concertos de música clássica acontecem neste mês.

#3 Gramado

Julho é o auge do inverno na cidade de Gramado, o que faz da cidade o lugar perfeito para viajantes em busca do frio. Em Gramado está o primeiro parque indoor de neve das Américas.