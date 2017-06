Tá tarada, ta doidona Conhecidos pelo funknejo, Cacio e Marcos fazem show nesta quinta na Capital

A dupla Cacio e Marcos fazem show nesta quinta-feira no Vegas Pub, em Campo Grande. Além do sertanejo, o evento conta com participação de Léo Andrade e Rafael, Kid e Kenner, MC Negão.

Carreira

Indo contra todas as vias normais já utilizadas por outras duplas sertanejas, estes meninos não só inovaram no seu estilo musical, fazendo uma releiturado funk nunca antes escutada nas nossas rádios tupiniquins, mas também desenvolveram um estilo visual próprio.

Com Cacio e Marcos não vemos chapéus de boiadeiro, fivelas ou bota de couro típico das duplas sertanejastradicionalistas, mas sim uma empática mistura de dois perfis totalmente diferentes, em que vemos o típico boné pra trás, corrente de São Jorge do funk de Marcos misturado a um conjunto minimalista do sertanejo em Cacio.

Inovação é mesmo a ideologia desses cantores, que encontraram na internet um meio alternativo e promissor para o sucesso. Sem depender de investimento externo ou apadrinhamento.

A internet e o talento foram suas únicas ferramentas, que já atingiram mais de 50 milhões de visualizações contando vídeos do canal oficial e enviados por fãs. Somados aos vídeos na internet, cada show trabalhado com suor e dedicação foi o propulsor das conquistas, seja em ganhar novos fãs, admiradores do próprio meio ou a aquisição de uma estrutura para show.

Suas músicas também são referência para outras bandas, que as utilizam em seus repertórios como: Tá tarada, Tá doidona, As mina Pira, Tome Amor, Pá Pá Pá, entre outras. São estes elementos que transformaram o que hoje conhecemos de Cacio e Marcos, "uma dupla de três", pois o dançarino Lau entra só pra somar, fazendo um show animado, divertido e que não deixa ninguém ficar parado.

Hoje, em pouco mais de três anos, a dupla já faz sucesso nacional e internacional,cantando em diversos estados incluindo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rondônia, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Acre, Tocantins, Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e além das nossas fronteiras também no Paraguai e nos EUA (Atlanta, Boston, Philadelphia).

A Dupla Cacio e Marcos têm 02 álbuns gravados, incluindo um DVD (Gravado ao vivo em Foz do Iguaçu) e lançado pela SONY MUSIC. Lá da Serra no Espírito Santo para todo o

Brasil, e além. Esta sem dúvida é a sina da dupla Cacio e Marcos, dois meninos trabalhadores e de família simples que acreditam que, antes de tudo, a humildade e o temor a Deus é a melhor maneira de chegar ao sucesso. (Com Assessoria)