Bloco na rua Cordão Valu realiza neste fim de semana último grito de carnaval

A menos de dez dias para o tão esperado carnaval, o Cordão Valu aquece o samba no pé em seu último grito pré-carnavalesco. O evento acontece no sábado (18) e antecede o desfile do bloco na rua. A festa tem início às 18h na quadra da Escola de Samba Igrejinha. Até as 19h30 será a matinê do “Valuzinho”, bloco destinado às crianças dentro do Cordão Valu.

Por se tratar de um bloco independente e popular, muitos são os desafios para levar e manter o Cordão Valu na rua, de forma gratuita, para quem quiser chegar. Por isso, segundo Silvana Valu, fundadora do Cordão, é imprescindível a presença dos foliões não só no desfile, mas também nos pré-carnavais, estes que vem acontecendo desde janeiro.

“É importante ressaltar que o bloco não tem como objetivo lucrar, o que a gente precisa é de apoio para continuar com a festa do Cordão, para pagar a estrutura, o som, e coisas assim. É aí que contamos com os foliões, desse incentivo”, explica Valu.

Muito alto astral e samba tem marcado os pré-carnavais do Cordão Valu, as festas tem contado com diversos artistas e grupos para levar à população as melhores atrações possíveis. Neste sábado é ainda mais especial por se tratar do último grito e, por isso, além do Valu Samba Trio, Orquestra Pantanal e bateria absoluta da Igrejinha com sua rainha de bateria e passistas da comunidade, teremos também samba de roda da Bahia, com a energia contagiante que só a roda possui.

O carnaval já é semana que vem e por isso fantasias são mais que necessárias para entrarmos no clima de folia. Neste sábado, quem desejar um copo novinho e personalizado para já usar nos desfiles, poderá aproveitar a promoção do copão de cerveja por cinco reais. Além disso, só de entrar e garantir o carimbo do Cordão, os convidados ganharão um brinde.

O bloco do Cordão Valu que nasceu da vontade de brincar, reviver os velhos tempos e como opção de festa na rua, se tornou hoje o bloco mais tradicional da cidade, com mais de dez anos de história e arrastando milhares de foliões pelo centro da Capital. O Cordão Valu desfila no sábado (25), e se despede na terça-feira (28).

O Grito de Carnaval do Cordão Valu tem início às 18h com o preço à R$5 e, após às 19h, R$10. A Escola de Samba Igrejinha se localiza na Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo (prolongamento da Avenida Ernesto Geisel). Mais informações pelo telefone (67) 99211- 8734 ou (67) 98116-0124.