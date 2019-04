ABBA THE HISTORY Cover de banda fenômeno na década de 70 fará show em maio na Capital Banda já passou por mais de 120 cidades brasileiras e países da América Latina

Acontece em maio desse ano em Campo Grande, um tributo (cover) a uma das bandas mais amadas da década de 70, isso é, quem nunca ouviu 'Dacing Queen'? O sucesso é do quarteto sueco ABBA, grupo de música pop, integrado por Anni-Frid "Frida" Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus e Agnetha Fältskog, em Estocolmo em 1972, e que, ficou conhecido internacionalmente, depois de vencer a edição de 1974 do Festival Eurovisão da Canção.

Em homenagem aos 43 do fenômeno mundial, o "Abba The History", banda formada em 2014, fará grande show na Capital.

Empregando ritmos cativantes em suas canções, com letras simples e um som único, caracterizado pela harmonia das vozes femininas e uso da técnica wall of sound, criada pelo produtor musical Phil Spector.

Björn e Agnetha casaram-se meses antes da formação do quarteto, enquanto Benny e Frida casaram-se apenas em 1978; os quatro lidaram com obrigações artísticas ao mesmo tempo que se ocupavam com as suas novas famílias. As suas gravações tiveram um impacto comercial, fato que levou o grupo a tornar-se o mais bem sucedido da gravadora Universal Music Group, e ser a banda que mais vendeu discos nos anos 1970.

Em maio a Capital recebe pela quarta vez o grupo "Abba The History", banda formada com intuito de comemorar os 40 anos do surgimento da grupo sueco que fez muito sucesso em todo o mundo.

Respeitadíssimos pelo público, a banda cover traz seu novo show, "A Salute To Abba". O grupo que já que já rodou mais de 120 cidades no Brasil e América Latina, terá presença dos cantores Mari Moraes, Patrícia Andrade, Diego Sena e Jheff Saints. A venda dos ingressos para o show se iniciou em 8 março.

SERVIÇO

Evento: Show do "Abba The History - A Salute to Abba"

Dia: 11 de maio - Sábado

Horário: 21h

Local: Palácio Popular da Cultura

Postos de Vendas: Stand Pedro Silva Promoções no Shopping Campo Grande - 2º Piso ou pelo site www.pedrosilvapromocoes.com.br

Mais informações: (67) 3326-0105

Classificação: 12 anos