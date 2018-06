Miltinho Viana Cowboy do Rádio está de volta ao Refazenda Miltinho Viana reassumirá programa de rádio líder em audiência na segunda-feira

Foto: Marco Miatelo

Popularmente conhecido como Cowboy do Rádio, Milton Aires Viana Filho, o Miltinho Viana assumirá a partir da próxima segunda-feira, 2 de julho, o programa Refazenda que vai ao ar pela FM Cidade 97. Transmitido para todo o Estado das 5h às 9h da manhã, de segunda-feira a sábado, o programa é um dos mais tradicionais do rádio sul-mato-grossense e líder em audiência há décadas.

O locutor está voltando à Rede MS de Rádio e Televisão após 14 anos. Segundo ele, o retorno à casa e ainda ao Refazenda é muito significativo. O programa marcou o início da carreira de Miltinho como locutor ainda nos anos 1990. Foi no Refazenda que ele consagrou o estilo de “colocar o rodeio dentro do rádio” o que agradou aos ouvintes. “É um programa de muito destaque. Eu ganhei oito prêmios de campeão de audiência”, relembra.

Miltinho pretende resgatar as raízes do programa que tanto fizeram sucesso junto ao público. “Vou tocar a música sertaneja de raiz mesmo. Além disso, farei à prece das 6h e divulgarei as primeiras notícias da manhã. Também haverá espaço para participação dos ouvintes, gosto muito dessa interação”, detalha.

Para Miltinho, o rádio é um instrumento que pode transformar a vida das pessoas para melhor. Ele tem muitas histórias que comprovam o poder das palavras de um locutor. “Lembro-me que numa viagem ao interior conheci um homem que me contou que esteve deprimido e revoltado com a esposa que o tinha traído. Ele pretendia matá-la.

Em uma determinada manhã, esse homem se armou e saiu para executá-la. Quando estava na caminhonete ouviu a prece pelo rádio. Naquele dia, eu falei sobre a importância do perdão. Ele se sentiu tocado. Chorou e voltou para trás”, comenta. Miltinho está assumindo o lugar do locutor Lucas de Lima (titular de outro líder de audiência, o programa Amor Sem Fim) que está se afastando da rádio para se dedicar à campanha eleitoral.

Nesse mês de julho, o Cowboy do Rádio completará 30 anos de microfone. Miltinho que também é locutor de rodeio é considerado um embaixador em festas de peão graças às suas narrações. O locutor também é compositor de 48 obras gravadas por diversos artistas e filiado a União dos Compositores do Brasil (UBC). Miltinho foi vereador por duas eleições e suplente de deputado federal.

É fundador da loja Nova Esperança da Maçonaria à qual pertence desde 1988. Antes de começar a trabalhar em rádios, Miltinho foi bancário e encarregado de recursos humanos. Ele também apresentou programas de televisão em emissoras locais.