Beleza Cuidados no verão para quem depila

Com esse calorão, algumas coisas vêm automaticamente à nossa cabeça: praia, sol, piscina, diversão e lazer. Afinal, é verão e muitas pessoas estão de férias e aproveitam o seu tempo livre para deixarem os problemas de lado e relaxarem suas cabeças.



Mas ir à praia requer algumas preparações, não é mesmo? Ninguém gosta de tomar sol na beira do mar sem antes fazer uma depilação. Pois saiba que é aí que mora o perigo!



“A depilação exige cautela não só antes e durante o procedimento, mas depois também. São inúmeras as pessoas que se depilam no verão e não tomam os devidos cuidados com a pele, o que acaba gerando irritações e outros problemas mais sérios”, explica Maria Muniz, proprietária da Depyl Action Shopping Campo Grande.



1. Evite exposição direta ao sol



O nosso amigo sol emite, naturalmente, alguns raios que já são conhecidos pela população: os chamados raios ultravioletas (UV). Existem três tipos de raios ultravioleta: o UV-A, extremamente danoso à pele; o UV-B, que pode ser substancialmente danoso à saúde e o UV-C, que não chega a penetrar na atmosfera.



2. Não se esqueça do protetor solar e dos cremes hidratantes



Por falar em protetor solar, não podíamos deixar sua importância de fora. Junto aos cremes hidratantes e calmantes, o protetor solar pode se tornar um poderoso aliado na proteção da pele.



3. Não faça bronzeamento artificial antes ou depois da depilação



Como dito anteriormente, o arranque do pelo acaba por retirar também algumas células próximas à região, deixando-a mais sensível. Por esse motivo, o bronzeamento artificial deve ser descartado nessas situações.



4. Se possível, não opte pela depilação a laser no verão



A depilação a laser, se possível, deve ser efetuada em outras estações do ano. Isso porque esse método exige cuidados maiores que os demais após o procedimento, requerendo atenção redobrada quanto ao uso de cremes hidratantes e protetores solares — já que a pele fica bastante sensível.



5. Evite saunas após a depilação



Que a sauna faz bem para a limpeza dos poros e para a renovação da pele, isso é indiscutível. Porém, a alta temperatura do ambiente deve ser evitada após a sessão de depilação, já que podem aparecer manchas na pele.



6. Suspenda os tratamentos de pele por medicamentos



O ácido retinoico é o composto mais utilizado atualmente para a remoção de manchas da pele e para o combate ao envelhecimento. O seu tratamento deve ser suspenso cinco dias antes de fazer qualquer tipo de depilação.



É importante salientar isso porque nem todo mundo pode usar o mesmo tipo de protetor solar ou de creme hidratante após a depilação. A partir dos exames, esse profissional saberá qual produto será o ideal para a sua pele e quais métodos de depilação se adaptam melhor a seu estilo de vida.



A época de calor pode ser aproveitada da melhor forma possível com as devidas precauções tomadas. Os cuidados no verão para quem depila não devem ser deixados para última hora, dias antes de frequentar a praia, a piscina ou o parque.



É importante que a depilação tenha atenção redobrada antes, durante e depois do procedimento, evitando complicações futuras ou contratempos durante seu lazer. Aproveite o tempo de verão como se deve, com equilíbrio e saúde!