Cultura Dança Kinikinau inaugura a Semana Estadual dos Povos Indígenas

Abençoada com reza e dança do povo Kinikinau, a “Semana Estadual dos Povos Indígenas 2017” começou nesta quarta-feira (26), no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), reunindo representantes de diferentes etnias indígenas e autoridades do Estado.

Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para População Indígena, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC), o evento conta com diversas atividades culturais e discussões sobre a atual realidade das populações indígenas do MS, entre os dias 26 e 29 de abril em Campo Grande e Anastácio.

Formando a mesa de abertura, estiveram presentes o secretário estadual de Cultura e Cidadania, Athayde Nery; a subsecretária de Políticas Públicas para a População Indígena, Silvana Terena; o reitor da Uems, Fábio Edir dos Santos Costa; o presidente da Comissão Permanente de Assuntos Indígenas, Rodrigo Koei Marques Inouye; o secretário municipal de Defesa de Direitos Humanos, Ademar Vieira Junior; o cacique do povo Kinikinau, Nicolau Flores; entre outros representantes e autoridades.

“Por mais que trabalhemos diariamente ainda não vamos pagar as tragédias e formas cruéis e desumanas como foram tratadas as comunidades indígenas no Brasil e na América Latina. Cada vez que nos dedicarmos as questões e causas indígenas estaremos construindo uma ponte de dignidade, de respeito à memória, respeito aos nossos povos, à história e a cultura que nos foi legado por eles”, destacou Athayde Nery.

Para a líder indígena, Silvana Terena, o governo estadual tem avançado cada vez mais nos debates que envolvem políticas públicas para a o indígena sul-mato-grossense. “A cada ano o Governo do Estado tem nos dado mais oportunidades de dialogar, de protagonizar nossa história política e cultural. A Semana dos Povos Indígenas é umadas ações mais importantes, pois debate políticas de valorização e respeito a este povo”, frisou.

Dentro da programação da Semana Estadual dos Povos Indígenas estão inseridos dois eventos importantes: o I Fórum do Povo Kinikinau – que acontece no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande – e a 2ª Edição do Fórum Mulheres Indígenas Empreendedoras – na aldeia Aldeinha, em Anastácio.

A Semana Estadual dos Povos Indígenas contará com três momentos distintos: no primeiro dia ocorre o lançamento da exposição fotográfica e uma mostra de filme sobre a temática indígena, além de apresentações artístico culturais na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Nos dois dias seguintes serão realizados os fóruns, que debaterão políticas de valorização, respeito à cultura e geração de renda pela arte.

Confira a programação da Semana Estadual dos Povos Indígenas:



26 de abril

Local: Auditório UEMS- Bloco cinza

19h Abertura oficial

Apresentação artístico-cultural da etnia Kinikinau

Abertura de Exposição fotográfica – Fotógrafa Elis Regina – Tema: Curumins

Hino Nacional cantado na língua Terena por Eliseu Lili

Exposição Subsecretária da SPPPI Silvana Terena

Lançamento do grupo de trabalho que irá compor a elaboração da Política Estadual dos Povos Indígena

Exposição Secretário Athayde Nery – SECC – Tema: O sistema de Políticas para os Povos Indígenas de MS

Mostra de filme: A dança do Bate pau, de Agenor Custódio – Formado em Cinema UFSCAR e indígena da etnia Terena

23h – Coquetel

27 de abril

I Forum do Povo Kinikinau – Local: UEMS

8h as 9h – Abertura do I Fórum do Povo Kinikinau

Ritual com representantes do Povo Kinikinau

Ritual com o Povo Guarani da Aldeia Urbana Água Bonita

Composição de Mesa e fala das lideranças Kinikinau

Apresentação da Subsecretária Silvana Dias de Souza de Albuquerque – SPPPI

Apresentações de autoridades convidadas:

Governador Reinaldo Azambuja

Secretário Athayde Nery – SECC

Edmilson Canale DSEI/MS – FUNAI /MS

12h- Almoço

13h30minh- formação de Grupo de trabalho

Plenária – exposição dos trabalhos de grupo

Palestra – Presidente do Fórum dos Caciques – Juscelino Mamedes

Encaminhamentos, leitura da ata e documento final

16h – lanche e encerramento do I Fórum

28 de abril

Local: Centro de Convenções Professor Cláudio Valério – Anastácio

8h às 16h (com intervalo de 2 horas para almoço)

Palestra 1- SEBRAE – Tema : A Lei do Micro empreendedor Individual indígena

Palestra 2- FUNAI – Palestrante: José Resina Fernandes Junior

Tema: “A ação da FUNAI no incentivo e desenvolvimento do artesanato indígena no Estado”

Palestra 3- AGRAER – Palestrante: Loreta da Silva Souza Pereira e Vera Golze

Tema: Política Publica da Agraer aplicadas às comunidades indígenas

Mesa redonda com lideranças

Encaminhamentos, leitura da ata e documento final

Coffe breack e encerramento da tarde

19h – Noite Cultural

Local: Praça Central de Anastácio

Show: Geraldo Espíndola

Lançamento do livro Kikiô

29 de abril

Local: Centro de Convenções Professor Cláudio Valério – Anastácio

8h às 12h (com intervalo para lanche)

Palestra: Defensoria Publica – Dra. Thaisa Raquel Medeiros Defantes

“Direitos da Mulher Indígena”

Homenagem a 30 mulheres indígena

12h30min- Almoço de encerramento