Teatro De graça: A Princesa Engasgada será apresentada em locais públicos na Capital

O Teatral Grupo de Risco realiza em parceria com o Fundo de Investimentos Culturais (FIC) da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e Secretaria de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação (Sectei) o projeto “Mitos em Risco”, aprovado no edital do FIC/2015. O objetivo é viabilizar a manutenção de atividades artísticas do grupo, disponibilizando à sociedade apresentações teatrais e oficinas de formação gratuitamente.

As apresentações teatrais serão iniciadas com o espetáculo “A Princesa Engasgada” (de Márcia Frederico, nesta terça-feira (24), às 20 horas, na Feira São Chico; no dia 26 de janeiro, às 20 horas, na Feira da Orla Morena, e no dia 28 de janeiro, às 10 horas, na Praça Ary Coelho.

A peça conta a história de uma princesa que se engasga com uma espinha de peixe e o rei determina que seja encontrado um médico para curar sua filha. Uma camponesa cansada de apanhar do marido resolve se vingar e diz ao fidalgo que ele é médico, mas só trata seus pacientes quando apanha. O camponês, sem direito de recusa, é levado ao rei e assim começa seu castigo. Com suas peripécias, consegue ganhar a simpatia do rei.

Tendo como referência a Comédia Dell’Arte, dois atores se transformam em reis, princesas, camponeses, tudo aos olhos do público, que participa ativamente de toda a história. O espetáculo resgata o clima da Idade Média, quando as companhias cênicas viajavam pelo interior dos países europeus apresentando suas peças em carroças.

A direção é colaborativa do grupo, assinada por Roma Román; produção de Fernanda Kunzler; no elenco André Tristão e Yago Garcia; cenário de Márcia Gomes; música de Ewerton Goulart; adereços de Emmanuel Mayer e Roma Román e figurino de Anderson Bernardes.

O Teatral Grupo de Risco, fundado em 1988, tem se dedicado à pesquisa de teatro de rua em seus anos de caminhada. “A Princesa Engasgada” é um dos espetáculos de maior sucesso de sua trajetória. Foi montado em 2000 e 2010, por meio do Prêmio Funarte de Artes Cênicas na Rua, e agora volta com novo elenco, cenário e nova proposta.

Todas as apresentações são gratuitas e abertas ao público em geral. Mais informações com o Teatral Grupo de Risco pelos telefones: 3042-8262 e 9 9241-6227 (Fernanda Kunzler).