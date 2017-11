Neder Safa De olho no sucesso, Neder Safa assina contrato com produtora nacional

Apostando em pegadas mais envolventes e com músicas próprias, foi com este objetivo que o cantor Neder Safa, de 20 anos, assinou o seu mais recente contrato com a produtora Midas Musica, do empresário e produtor artístico Rick Bonadio, o jurado do Popstars (SBT).

Sobre o contrato Neder explica que a sensação é de vitória. “Não em sentido de cantar a vitória antes da hora. Mas sim pelo fato de ver o cara que lançou vários fenômenos como Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr, NX Zero entre outros e acreditar e estar empolgado com meu trabalho que tem 100% a minha identidade”.

O novo trabalho de Safa será produzido pelas mãos de Bonadio. O Neder começa a gravar a partir de dezembro. O novo EP será composto com quatro músicas todas de autorias próprias. “Gravo a primeira faixa mês que vem”, disse Safa.

Suas letras falam sobre amores, amor pela vida, obstáculos, objetivos e progresso. “Inclusive passam mensagens otimistas, fácil das pessoas se identifica. Aquela vontade de chegar ao topo, sabe? (risos)”, explica.

Segundo Neder, a música de trabalho se chamará “Esse é o Momento”, de autoria própria. Ele explica que ficou meses ‘quebrando’ a cabeça em fazer um som diferente, até que saiu essa letra. “Foi a primeira dessa nova linha”, lembra o músico.

Já 2018 prometem para Safa, empolgado e otimista acredita que será ano promissor para sua carreira. “Ainda não tem data para o lançamento do EP, mas o que posso dizer é que 2018 será o ano”, afirma com todo entusiasmo.

Carreira

Neder é descendente de palestinos, natural de Corumbá onde reside a família. Safa mora em Campo Grande quase há 4 anos, onde veio para estudar odontologia, aos poucos começava a ganha mais popularidade, tocando em bares e casas noturnas da Capital.

Mas sempre cantou em festas e eventos do colégio e ganhava festivais no interior de Estado. Neder possui na internet vídeos com quase 500 mil visualizações, além de músicas gravadas.