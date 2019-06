CULTURA Dedé Santana se apresenta hoje em espetáculo do Top Circo Sessão será às 20 horas na Vila Nasser e custa R$ 10

Conhecido como um dos “Trapalhões”, Dedé Santana vem a Campo Grande Foto: Divulgação

Eternamente conhecido como um dos “Trapalhões”, Dedé Santana vem a Campo Grande para o lugar onde esteve toda sua vida, o picadeiro. Nesta sexta-feira (28), a partir das 20h, ele participa do espetáculo do Top Circo, que está com sua lona montada na Vila Nasser. A entrada custa R$ 10.

Dedé “nasceu” no circo. Filho de palhaço com contorcionista, ele foi criado debaixo de uma lona circense. Com apenas três meses de vida, se apresentou pela primeira vez, no colo de sua mãe.

No picadeiro, o artista já foi palhaço, acrobata, trapezista e chegou até a fazer o “Globo da Morte”. Certa vez, Dedé que trabalhava numa confecção pela manhã e interpretava o palhaço em uma matinê à noite, chegou atrasado para o espetáculo e se esqueceu de pintar o rosto, levando o público ao delírio, ganhando o título de “Palhaço de Cara Limpa”.

No início da década de 60, Dedé, ainda jovem, foi para o Rio de Janeiro tentar carreira no cinema. Como não conseguiu a tão almejada vaga, acabou aceitando um emprego de faxineiro em um teatro.

Logo passou a trabalhar de contrarregra e, certo dia, o ator principal de uma peça faltou e não havia ninguém para substituí-lo. Como ele havia comentado que já havia trabalhado em circo, o diretor acabou escalando ele para que tentasse interpretar o personagem. Sua atuação foi considerada excelente e fez com que ele se tornasse fixo no espetáculo, sendo até agraciado com o prêmio de Melhor Comediante de Teatro, em 1961.

Alguns anos depois recebeu convite para fazer um programa na extinta rede de tv Tupi. Na década de 1970 começou a fazer o programa de maior sucesso de sua carreira, Os Trapalhões. Ele atuava ao lado de Didi, Zacarias e Mussum. Além do programa, os quatro estrelaram diversos filmes.

Nas décadas seguintes, chegou a trabalhar na televisão portuguesa e até na TV Record. Em 2004, retornou à Globo no Criança Esperança, ao lado do Didi. No ano passado fez uma parceria com a Maurício de Sousa Produções, para criar o Circo da Turma da Mônica.

TOP CIRCO

O Top Circo é o único circo de lona itinerante de Mato Grosso do Sul ainda ativo. A família Perez tem artistas circenses há pelo menos 4 gerações e, ainda hoje, o circo é mantido somente por integrantes da família. Ele foi criado como Circo Real Pantanal ainda na década de 1950 e perdura desde então.

SERVIÇO

A lona do Topo Circo está montada na rua Tenente Lira, Vila Nasser, em frente ao número 851.