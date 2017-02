Exposição “Desconstruções e Articulações” é opção para feriado de Carnaval

Quem estiver em Campo Grande durante o feriado de Carnaval, poderá aproveitar para conferir o trabalho do artista paulista Marcos Amaro no Museu de Arte Contemporânea. Com um trabalho bastante peculiar, ele utiliza em suas obras, dentre outros itens, diversas peças encontradas nas estruturas de aviões.

Campo Grande é a primeira cidade a receber o trabalho de Marcos Amaro fora do estado de São Paulo. Artista autodidata e empreendedor cultural, Marcos herdou do pai, o comandante Rolim Amaro, a paixão pela aviação. Estudou literatura, filosofia e arte, inclinações intelectuais que contribuíram para que desenvolvesse múltiplas habilidades poéticas.

Para o artista, compartilhar seu trabalho com o público campo-grandense é uma experiência engrandecedora. “O MARCO é um museu incrível, com um espaço que possibilita que minhas obras sejam expostas de forma plena. Isso é gratificante e me engrandece como artista”, afirma.

A exposição “Desconstruções e Articulações” faz parte do projeto “4 Mostras, 4 Artistas”, que conta ainda com os trabalhos de Ana Ruas de Campo Grande, Alessandra Rehder e Katia Canton de São Paulo.

Funcionamento – Durante o Carnaval, o Museu de Arte Moderna (MARCO) funcionará das 13 às 17 no dia 25 (sábado), das 14 às 18 no dia 26 (domingo) e das 13 às 17 no dia 01/03 (quarta). O museu não abrirá na Segunda e Terça de Carnaval.

O Museu de Arte Contemporânea (MARCO), fica na Rua Antônio Maria Coelho, 6000. (Com Assessoria)