Praça do Papa Desfiles das escolas de samba da Capital começam na próxima semana

Campo Grande terá, para o Carnaval 2017, desfile de escolas de samba e os tradicionais cordões e blocos para a folia de rua. A Prefeitura contribuirá com apoio necessário para o carnaval, com profissionais e serviços à Lienca (Liga das Escolas de Samba) e à Ablanc (Associação dos Blocos, Cordões e Corsos Culturais de Campo Grande), para a realização da festividade.

As nove escolas de samba que participarão do desfile na Avenida Alfredo Scaff – em frente à Praça do Papa – já estão com tudo preparado para animar os foliões nos dias 27 e 28 de fevereiro. Os blocos carnavalescos também estão com os grupos organizados para fazer a festa.

De acordo com a programação da Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), organizadora do desfile das escolas de samba, a primeira apresentação no dia 27 começará às 20 horas.

Antes mesmo do início do Carnaval, no dia 23, próxima quinta-feira, o bloco Evoé Baco começará o esquenta na Orla Ferroviária (Rua 14 de Julho, com Avenida Euler de Azevedo), a partir das 18 horas. No dia 26, quem quiser prestigiar a animação do desfiles dos blocos carnavalescos deve se programar para chegar às 18 horas na Esplanada Ferroviária, na Avenida Calógeras, próximo à Feira Central.

Apoio

A Prefeitura, neste ano, irá oferecer o apoio para o bem-estar dos foliões e em virtude do cenário econômico desfavorável, não irá oferecer recursos financeiros para a realização do Carnaval. Com os serviços, diversas secretarias municipais irão unir esforços para oferecer equipes de segurança, limpeza, iluminação e organização do trânsito para que o Carnaval 2017 ocorra da melhor maneira nos dias de festa.

Para isso, o Carnaval terá o apoio da Secretaria Municipal de Turismo (Sectur), da Agetran (Agência Municipal de Trânsito), do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da Guarda Civil Municipal, e das equipes da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública).

A festa popular terá ainda a participação da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) e Defesa Civil. Também estarão apoiando o Bptran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), o Corpo de Bombeiro e Polícia Militar (PM).

Confira a programação completa do Carnaval 2017:

Desfiles das Escolas de Samba

Dia 27 de fevereiro (segunda-feira)

ARESM – Os Herdeiros do Samba – apresentação às 20 horas

GRES Unidos do Aero Rancho – apresentação às 21 horas

GRES Unidos do São Francisco – apresentação às 22h10

GRES Cinderela Tradição do José Abrão – apresentação às 23h20

GRES Unidos do Cruzeiro – apresentação às 00h40

Dia 28 de fevereiro (terça-feira)

GRES Unidos da Vila Carvalho – apresentação às 20 horas

GRES Igrejinha – apresentação às 21h10

GRES Os Catedráticos do Samba – apresentação às 22h40

GRES Deixa Falar – apresentação às 00h40

Blocos carnavalescos

Dia 23 de fevereiro

Bloco Evoé Baco – início às 18 horas na Orla Ferroviária (Rua 14 de julho, com Avenida Euler de Azevedo.

Dias 25 e 28 de fevereiro

Bloco Cordão Valú – início às 14 horas na Esplanada Ferroviária

Dia 26 de fevereiro

Bloco Vai Quem Vem – início às 16 horas na Praça do Rádio Clube

Desfile dos blocos carnavalescos – início às 18 horas na Esplanada Ferroviária

Dias 27 de fevereiro e 04 de março

Bloco Capivara Blasé – início às 15 horas na Esplanada Ferroviária (Com Assessoria)