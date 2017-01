Cuidados Dicas para aliviar as dores nos pés

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Sentir dor nos pés ao levantar de manhã ou após realizar atividades físicas pode ser sinal de problemas que estão além do cansaço. Os pés são responsáveis por sustentar todo o corpo, por isso que qualquer problema na cartilagem, na formação ou o peso em excesso podem contribuir para o desenvolvimento de problemas que o acompanharão em toda vida adulta.

Os principais fatores que estão ligados às dores nos pés são: fascite plantar, tendão calcâneo, esporão, joanetes, entre outros derivados de inflamações. É importante consultar um médico para que o problema seja identificado. Geralmente, o tratamento pode ser através de medicação com anti-inflamatórios, fisioterapia e até cirurgias dependendo do caso. Outro tipo de tratamento e até prevenção é o uso de palmilhas ortopédicas feitas sob medidas para o problema específico.

É possível tomar alguns cuidados para aliviar e até prevenir as dores nos pés. Pensando nisso, elaboramos algumas dicas que podem ajudar no dia a dia. Confira abaixo.

Após realizar uma atividade física ou mesmo se você foi diagnosticado com alguma inflamação, uma dica é colocar gelo na superfície inflamada.

Deite-se de pernas para cima. De preferência no sofá com os pés apoiados sobre almofadas. Muitas pessoas passam o dia em pé ou sentadas o que prejudica a circulação das pernas.

Utilize óleos essenciais em uma bacia com água morna. Os óleos ajudam no relaxamento dos músculos e a aliviar as dores, aposte nas essências de hortelã, eucalipto, alecrim, zimbro e limão.

Massagem com movimentos circulares. Uma ótima dica após os procedimentos acima é massagear toda planta dos pés com movimentos circulares. Utilize os dedos polegares. Você pode optar também por um rolo de massagem, basta colocá-lo no chão e deslizar os pés para frente e para trás.

Cuidado com saltos altos. Quanto maior é o tamanho do salto maior é o cansaço dos pés. Então procure evitar o uso de salto alto com muita frequência.