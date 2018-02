Ponta Porã DJ Alok vai animar a 44ª Exporã em março Os ingressos estão a venda no Sindicato Rural de Ponta Porã, Padaria Requinte e Sorveteria D’Licius.

Em março, na sexta-feira dia 9 de março, Dj Alok vai animar a 44ª Exporã – Exposição Agropecuária de Ponta Porã no Parque de Exposição Alcindo Pereira, realizada pelo Sindicato Rural de Ponta Porã presidido pelo advogado e pecuarista André Cardinal Quintino.

A feira mais importante da região de fronteira do Brasil com o Paraguai acontece de 3 a 11 de março e terá três dias com ingresso pago e seis dias com entrada franca. Os ingressos estão a venda no Sindicato Rural de Ponta Porã, Padaria Requinte e Sorveteria D’Licius.