'#NÍVER' DJ Jay C completa 24 anos de carreira em MS com festa no dia 23 de novembro Um dos maiores nomes do cenário eletrônico do Estado se prepara para as bodas de prata

Jay C e o DJ André Garde, um de seus alunos e hoje colega de projeto Foto: Reprodução

Para comemorar 24 anos de carreira, o produtor e DJ Jay C está preparando uma grande festa. Conhecido por ser um dos precursores do cenário eletrônico do Mato Grosso do Sul, em mais de duas décadas acompanhou a evolução da cena, teve a oportunidade de tocar com grandes nomes nacionais e internacionais e ainda teve o mérito de ter incentivado e ensinado a tocar o lendário empresário da noite e idealizador da D-Edge, Renato Ratier. A festa 24 anos acontece dia 23 de novembro, a partir das 21 horas, na Rua Paraíba, 73, em Campo Grande.

Dentre os nomes que fizeram história na música eletrônica de MS está Jailson Costa, 42 anos, produtor e DJ, mais conhecido como Jay C. Começou na década de 80, ouvindo Depeche Mode, New Order e outros desta geração. Recém-chegado de Minas Gerais, estado onde morava anteriormente, ao chegar à Capital seu grande mentor foi o DJ e produtor, Gilson Dario.



Neste mesma época começou a comprar discos lançados por grandes DJs e a fazer suas primeiras festinhas, primeiramente em escolas e depois na casa de amigos. Curiosamente, seu parceiro neste início foi o músico Piazza, que trilhou outros caminhos.

Na década de 90, os convites passaram a ser mais frequentes, até ser convidado a tocar em casas famosas como Chatanooga, Clube Surian, 360, Nix, Maria Chique, Krakatoa, Mr. Dan e finalmente, a famosa D-EDGE, que começou sua história em Campo Grande e que atualmente, em SP, se encontra na lista dos 25 maiores clubes de todos os tempos, segundo a Billboard.



Segundo o DJ, entra as lições que aprendeu na carreira, uma coisa ficou clara. “As pessoas entram e saem de sua vida, mas sempre deixando uma energia positiva. Alguns se casam, outros vão embora da cidade e acabam saindo da noite. Costumo dizer que tudo é um ciclo. De oito em oito anos existe uma reciclagem, assim como na música. Estilos que estão em alta e depois em baixa, como o house, deep, techno, trance. Sobretudo, vejo que é preciso evoluir, se moldar para permanecer no mercado”, explicou Jay C.

Por outro lado, grandes nomes como Laurent Garnier, Mau Mau, Anderson Noise, Renato Ratier, Carl Cox, serviram de inspiração em sua carreira. Aliás, uma das grandes curiosidades, e que muita gente desconhece, é a longa amizade que tem com Renato Ratier. De certa forma, ele auxiliou e incentivou Ratier a tocar. Bom gosto ele sempre teve, faltava apenas um empurrãozinho. E quem fez isso, foi Jay C. “o Renato sempre foi um líder, um mestre. Tenho uma enorme gratidão por ele ter apresentado a música underground à Capital e a acreditar até hoje no cenário”, conta.

DJ Jay C tem muita história para contar. Uma de suas melhores lembranças como DJ foi sua residência por mais de 10 anos no D-EDGE e com o Skol Beats. Oportunidades que permitiram que dividisse as pickups com quase todos os seus grandes ídolos como Laurent Garnier, Mau Mau, Noise, Kevin Sauderson (criador do Techno), Ratier, Tim TM, Murphy e Agoria. Sem falar nas festas memoráveis, a exemplo da Skol Beats, Smile, Antraxx, Brasiliam Musis Festival, Lov.e, Circuito Techno, Mega Avonts, SP Groove, D-EDGE, seu preferido, e claro, sua marca TECHNOESTE que completa 20 anos.

Atualmente divide o projeto MS-T com seu parceiro, o artista e DJ Andre Garde, que comemora 18 anos de carreira e também teve a felicidade de ser um de seus alunos. Próximo de completar bodas de prata ele ainda quer ver suas produções bombando na pista. E se a palavra é evolução, mesmo tendo influência do techno, ele sempre se aventura em outras vertentes, pois sabe que junto com a experiência, vem a sabedoria e um grau maior de exigência.

Para marcar seus 24 anos de carreira a ideia é lançar no ano que vem 24 músicas, sendo duas por mês. Além disso, Jay C está preparando uma grande festa. No dia 23 de novembro, no Paraíba, acontece a Festa 24 anos, a partir das 21 horas. O evento conta com a participação de DJs locais , além de Paula Chalup, residente da D-Edge São Paulo.

Os ingressos antecipados custam R$ 20 e podem ser encontrados a partir de amanhã (13), no próprio local da festa, no Paraíba, localizado na rua Paraíba, 73, após às 17 horas e na Academia Via Olímpica, a partir das 07 horas. Mais informações pelo 98137-2019.



SERVIÇO

Oque: Festa 24 anos

Local: Rua Paraíba 73

Horário: 21h às 08h

Valor antecipado: R$ 20

Pontos de venda: Paraíba (Rua Paraíba, 73) e Academia Via Olímpica (Rua Dr. Michel Scaff, 185)

DJs Convidados:

• 21h: Marttin

• 23:h: Marquinhos Moraes

• 0h: Wall e Fito

• 01h: Nik Ros

• 02h: Paula Chalup (D–Edge SP)

• 03h30: Jay C & Andre X

• 05h: Projeto MS-T (Jay C & Andre Garde)

• 06h30: Sarza

*Com assessoria.