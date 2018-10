Cultura Do leste ao sul: próxima parada do ‘Prosa de Criança’ é Ponta Porã "Projeto de contação de histórias completa a 5ª apresentação no dia 6 de outubro"

Encontros repletos de trocas de histórias e conhecimento. Assim tem sido as apresentações e oficinas literárias do projeto Prosa de Criança, uma iniciativa dos educadores Michelly Dominq e Rafael Bendô, que tem o objetivo de resgatar entre estudantes do ensino fundamental, contos orais populares que fazem parte da identidade sul-mato-grossense.

No último fim de semana (29 de setembro), a equipe esteve no município de Três Lagoas e pode conhecer alguns contos tradicionais transmitidos entre as famílias da região. O resultado, assim como nas apresentações anteriores será compilado em livros personalizados e distribuídos entre os participantes e as bibliotecas das unidades escolares do Serviço Social do Comércio (Sesc/MS), apoiadora do projeto.

De acordo com a monitora e educadora, Priscila Alves de Sousa, a oficina do Prosa de Criança será de grande valia para a comunidade escolar. “Foi um momento muito rico para as crianças, para o aprendizado e também no estimulo a educação e cultura. A vivência que tiveram aqui despertará o interesse pela leitura e pelas tradições históricas”, observou.

O ensino através da arte. Michelly Dominq e crianças.

Opinião semelhante tem a inspetora da Escola Sesc Três Lagoas, Denise Gomes de Araújo, que divulgou entre os alunos o trabalho realizado no final de semana. “Foi bastante criativo e as crianças puderam desenvolver a imaginação com histórias incríveis, mas que nem sempre são lembradas. Tenho certeza que todos que passaram por aqui adoraram a experiência”, destacou.

Murilo Javier Santana Faustino, 11 anos, comentou o que mais lhe chamou a atenção no encontro. “Conseguimos nos divertir muito e foi legal escrever a história do ‘Homem do Sino’. É uma lenda aqui de Três Lagoas”, explicou satisfeito.

Próxima parada

Depois de apresentações em Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas, o próximo destino é Ponta Porã, conhecida carinhosamente como a ‘Princesa dos Hervais’. A oficina de criação literária e apresentação de contação de histórias acontecerá na escola do Sesc no munícipio, em dois horários: das 14h às 18h será realizada a oficina de criação literária e produção de textos, seguida da performance, às 18h30.

As produções desenvolvidas pelos estudantes serão selecionadas, sendo uma de cada oficina e município, resultando na elaboração de um livro com cinco contos populares. O critério de seleção das histórias avaliará a criatividade de narrativa, composição da ilustração e originalidade do conto popular.

Histórico

Foto: Divulgação

O grupo de pesquisa está em atividade desde 2010 e já foram realizados os processos de coleta de informações sobre a cultura oral de Mato Grosso do Sul, do qual foram compilados 400 livros, distribuídos posteriormente para bibliotecas das comunidades atendidas pelo projeto. No segundo momento (2013) foram realizadas oficinas pedagógicas com o corpo docente das escolas estaduais e municipais da rede pública e nesta fase, é a vez dos estudantes.

Depois de concluída a fase de apresentação e oficinas, o Prosa de Criança retornará aos municípios para lançar os livros de contos. Cada grupo de crianças participantes receberá suas histórias publicadas e terá a oportunidade de vivenciar a experiência de ser autor.

Serviço

No dia 6 de outubro, o projeto se apresentará na Escola do Sesc Ponta Porã, localizado na Rua 7 de Setembro, 828, Vila Militar. O telefone para contato é (67) 3311-4300. A oficina de criação literária e produção de textos acontecerá das 14h às 18h, seguida da apresentação, às 18h30.