Do “Pânico” para os palcos: humorista Wellington Muniz se apresenta pela 1ª vez em Campo Grande Conhecido como Ceará, artista é considerado um dos grandes nomes do humor nacional

Silvio Santos, Regina Ralé, Calvão Bueno, Carlinhos Brownie. Essas são só algumas das famosas e engraçadas imitações do humorista Wellington Muniz, mais conhecido como Ceará, que prometem arrancar gargalhadas dos campo-grandenses no próximo dia 8 de julho, quando o artista se apresenta no Palácio Popular da Cultura.

Em cartaz e lotando teatros pelo Brasil inteiro desde 2016, o show de stand-up “Ceará Dando As Caras” é uma criação de Wellington Muniz em parceria com o roteirista e diretor Pedro Haidar.

Em 90 minutos de espetáculo, Ceará interpreta mais de 20 personagens que marcaram sua carreira como comediante em rádio e TV, canta, improvisa, faz piada de si mesmo e anima espectadores de todas as idades.

O artista

Nascido em Fortaleza, Ceará ganhou destaque a partir de 1997, quando mudou-se para São Paulo atendendo a um convite da Rádio Jovem Pan, onde fez parte do elenco do Programa Pânico, interpretando diversos personagens e imitações. Tornou-se um dos maiores locutores de rádio quando o assunto era humor. Sempre fazendo o inusitado, atuou também como dublador nos filmes “A Terra Encantada de Gaya”, dando voz ao personagem BOO e no filme Asterix e os Vikings, fazendo a voz de Obelix.



De 2003 a 2014, estourou em todo o Brasil com o personagem Silvio Santos no Programa Pânico na TV. Desde 2015, é uma das estrelas do elenco do Multishow. No canal, Ceará apresentou o programa A Grande Farsa, participou do Vai Que Cola, Ferdinando Show e da transmissão do Rock in Rio e do Prêmio Multishow de Humor. Atualmente, apresenta o Ceará Fora da Casinha.



Serviço

A apresentação acontece às 19h do dia 8 de julho, no Palácio Popular da Cultura e os ingressos podem ser adquiridos pelo link https://bit.ly/2sTQtzF, no site da Realiza Shows. Os valores promocionais nos setores D e F são de R$40,00 e os outros setores os valores ficam entre R$ 60,00 e R$ 100,00.