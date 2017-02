Oficiais Dubladores da Vila do Chaves farão apresentação gratuita na Capital

Os fãs da Vila do Chaves terão mais motivos para se emocionar. Além da Exposição, que está instalada no segundo piso do Shopping Bosque dos Ipês, até o dia 05 de março, a presença dos dubladores oficiais: Cecília Lemes e Carlos Seidl, que emprestam suas vozes à Chiquinha e ao Seu Madruga, levará ao público ainda mais proximidade com o seriado que marcou gerações.

O encontro com os dubladores acontecerá na Arena Bosque, no sábado, 18 de fevereiro, em dois horários: às 15h e às 18h. A participação é gratuita, mas a entrada é limitada. Para o público campo-grandense os dois trarão além de encenações de alguns episódios, um importante bate-papo sobre a profissão e, por fim uma sessão de fotos.

E quem ainda não visitou o pátio mais famoso do Brasil, pode viver a emoção de entrar na única réplica da Vila em que Chaves, Quico, Dona Florinda, Seu Madruga e todos os outros personagens, fizeram, além de história, muita gente sorrir e chorar.

A exposição, que pela primeira vez sai do Estado de São Paulo, tem o pátio completo, com o barril do “Chavinho”, para os íntimos, os triciclos, a escadaria, além das fachadas das casas da Dona Florinda, da Bruxa do 71, aliás, Dona Clotilde e a casa completa do Seu Madruga, ambientes em que os visitantes podem tirar fotos.

O cenário, autorizado pela Televisa (marca detentora do seriado) está no segundo piso do Shopping, ao lado da loja Anita Shoes e, durante a visitação é possível interagir com promotores vestidos como os personagens da Vila, além de embarcar na atmosfera do seriado, com músicas que marcaram diversos episódios.

Serviço

O encontro com os dubladores oficiais da Vila do Chaves será no sábado, 18 de fevereiro, às 15h e às 18h, na Arena Bosque. O espaço fica no segundo piso, sentido à Praça de Alimentação e a participação é gratuita.

Vila do Chaves - com venda feita pela Eventim (www.eventim.com.br), o valor do ingresso é R$ 22,00 (inteira) e R$ 11,00 (meia-entrada). O ponto de vendas é na Praça de Alimentação do Shopping e funciona das 10h às 22h, todos os dias. A visitação acontece de segunda a sábado, das 10h às 21h30 e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

O Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados. (Com Assessoria)