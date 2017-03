Dupla sertaneja com destaque nacional recebe moÃ§Ã£o de congratulaÃ§Ã£o

Dupla sertaneja com destaque nacional recebe moção de congratulação

Foto: Divulgação

A moção para o empresário é um reconhecimento pelo importante trabalho realizado na promoção da cultura, projeção de artistas locais e parcerias para levar a arte à população carente. Ele foi o responsável pela consolidação de grandes eventos culturais em Campo Grande, como a Festa Junina da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Caldas Country Fest, Campo Grande Music Festival, Expogrande, ExpoMS, Duelo de Gigantes, além da produção dos álbuns (CD e DVD) de seus artistas.

Entre as celebridades agenciadas pela Dut’s, estão Maria Cecília & Rodolfo, Gusttavo Lima, Henrique & Diego, Bruninho & Davi, João Gustavo & Murilo e Luiz Henrique & Leo. Em média, cada agenciado faz 150 apresentações anuais, gerando cerca de 100 empregos diretos e indiretos.

Além da Dut´s Promoções e Eventos, Eduardo Maluf é sócio-proprietário da empresa Dut´s Marketing Esportivo, especializada no agenciamento e intermediação de atletas profissionais de futebol no mercado nacional e internacional. A empresa tem em seu casting jogadores que integraram times como o Corinthians, Flamengo, Portuguesa, Bahia, Coritiba, Al Faisaly (Arábia Saudita), Gnk Dinamo (Croácia) e Udinese (Itália).

Já a dupla sertaneja Bruninho & Davi recebeu homenagem pelo trabalho cultural e social realizado nesta semana, com apresentações gratuitas em terminais de ônibus de Campo Grande. Em oito anos de carreira, a dupla campo-grandense alcançou projeção nacional e hoje se tornou referência no show business, no segmento conhecido como sertanejo universitário/pop. Bruninho & Davi emplacou hits que atingiram 50 milhões de visualizações no canal de vídeos Youtube.