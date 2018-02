Curiosidades É comemorado nesta semana Dia Mundial da Nutella A Nutella surgiu em 1963, na Itália, criada por Pietro Ferrero

A edição 2018 do "World Nutella Day" (Dia Mundial da Nutella) é comemorada nesta segunda-feira, 5 de fevereiro. Vários restaurantes, docerias e supermercados se mobilizaram para levar aos clientes promoções e inovações com o famoso creme de avelã italiano.

O restaurante "Papi & Lobster", em Portugal, preparou dois pratos especiais para o World Nutella Day, os quais serão servidos somente no dia 5 de fevereiro. Haverá a "Pizza Ripiena", uma adaptação de um calzone com recheio de Nutella, e a "Bavarese Nutella", de banana com cobertura de Nutella. Ambos os pratos criados pelo chef Giorgio Rattini, da Academia Italiana de Gastronomia, "Marchesi".



Já o "Italian Market", no Canadá, serve nesta segunda-feira sobremesas variadas feitas com o creme, como cafés e macarons. Na Austrália, o site de acomodações para estudantes "Uni Lodge" distribuirá potes gratuitos de Nutella durante o World Nutella Day. Na Irlanda, a data será marcada com uma festa na "Ruby's Pizzeria". O Dia Mundial da Nutella é comemorado desde 2007 e foi criado pela blogueira Sara Rosso.



A Nutella surgiu em 1963, na Itália, criada por Pietro Ferrero. Desde então, a marca está disponível em mais de 75 países e estima-se que um pote do creme é vendido a cada 2,5 segundos.