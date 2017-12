“BUGRE RIMA COM ESTRELAS” Edson Moraes lança primeiro livro nesta sexta-feira

A poesia foi o gênero escolhido pelo jornalista Edson Moraes para debutar na literatura. Seu primeiro livro, “Bugre Rima com Estrelas”, será lançado nesta sexta-feira, 1º, na Livraria Le Parole, no horário das 18h às 21h. Com 44 poesias e edição da Biblio Editora, a obra tem prefácio e apresentações dos escritores Sylvia Cesco e André Luiz Alves; do músico Geraldo Espíndola, do cineasta Joel Pizzini, do ator Chao Chen e da produtora de conteúdo Mara Silvestre.

As poesias de Edson Moraes são impulsionadas pelas afirmativas das relações humanas no amor arrebatado, na convivência respeitosa entre pensares conflitantes e na majestade da natureza. Seus versos focalizam as belezas de rios, matas, bichos, astros – e ainda simbologias e personagens da ancestralidade e dos seres originários, os índios, ou bugres, expressão que utiliza com sentido qualificador de etnia.

“Bugre Rima com Estrelas”, o título, foi inspirado na ascendência do autor e em um poema do simbolista corumbaense Pedro de Medeiros sobre a lenda indígena que explica como nasceu a cidade de Corumbá. O livro será lançado também nos próximos dias 7 (em Bonito, na III Feira Literária/Flib) e 15, em Corumbá.