Teatro Edu Sterblitch e Renata Gaspar são extraterrestes analisando os humanos em "Tio" Comédia em cartaz hoje na Capital fala das relações humanas vistas por seres interplanetários

O ser humano e suas complexidades, comentadas e analisadas sob o olhar de dois seres extraterrestes com muita comédia e humor, são os elementos que compõem "TIO" (Treinamento Intergalático Obrigatório), espetáculo estrelado por Eduardo Sterblitch e Renata Gaspar, com direção de Débora Lamm, em cartaz neste sábado (15), no Palácio Popular da Cultura , na Capital.

Super bem humorados, os dois atores conversaram com o MS Notícias e falaram sobre a espetáculo.

Renata afirma que a ideia de unirem-se em um espetáculo, deve-se a vontade de ambos em trabalhar juntos. "Ele (Sterblitch) foi fazer uma temporada do "Tá No Ar" (Globo) e trabalhamos pela primeira vez juntos e aí a gente falou: cara vamos fazer alguma coisa juntos, uma peça. Aí a gente juntos a galerinha que a gente gosta pra tá perto. É uma galaria que o Edu já trabalhava e que eu também conhecia", diz.

Sterblitch complementa dizendo do desejo de haver vários personagens e de ser uma comédia. "Tinha que ter vários personagens, por que a gente gosta de compor personagens e tem que ser uma comédia, pra gente dá risada porque está tendo muita tragédia,então a gente queria fazer uma comédia simples, algo que desse uma emoção de ver".

Sobre os personagens, são seres que vem a terra para fazer um estudo e fazer uma palestra a outros seres interplanetários. "É como se esses seres fosse muito evoluidos e vão dando uma palestra para outros seres evoluídos sobre essa comunidades humana, que vivem de forma precária, que defende muito e ataca", explica Gaspar.

Em relação a montagem, os atores explicam sobre o exercício de representar 60 personagens. "A Débora ( diretora) fez questão de ser uma peça de atuação, de dois atores fazendo coisas ali, então não precisa exatamente uma mesa, a gente vai enxergar a mesa. É uma peça de artista, corpo e voz", define Eduardo.

Falando sobre o ser humano atual, Sterblitch considera o humano de hoje distante da alma. "Eu enxergo o ser humano cada vez mais distante da alma, estamos cada vez mais dentro do pensamento e cada vez mais distante do coração, e esse é o cuidado, tem gente de ter mais contato com o espiritual, com o divino, com a luz, com o ser, ter fé com o outro, elas não se sentem amadas e acabam não tendo capacidade de amar. Temos que ter mais calma, tá faltando no ser humano um pouco mais de calma, bom senso", acredita.

"Há um lugar onde a gente existe, é a mesma coisa. E algo primordial, é o contato, e acho que a peça faz muito de ter uma lembrança de si, além de ser engraçada ela vem como um autoconhecimento", considera Renata.

Para eles o publico pode esperar uma noite agradável com toda a família.

"Voce vai rir do ínicio ao fim e fica refletindo até o fim, um provocação muito legal de seres humanos, pra seres humanos, onde temos que nos provocar mesmo, diante de tanta coisa que tá acontecendo, pra decidir se vai ou não mudar, a questão da risada e da provocação a reflexão", define Sterblitch.

Os atores convidam o público do MS Notícias a acompanhar o espetáculo hoje:

Mais informações pelo telefone: (67) 9 8182-2227.