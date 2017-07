Eduardo Costa rebate áudio em que pede casa a prefeito: 'Sou honesto' "Nunca precisei de dinheiro público e nunca vou precisar, porque sou guerreiro", acrescentou, indignado, o sertanejo

Após ser centro de polêmica nesta semana, o cantor Eduardo Costa resolveu desabafar em seu Instagram, nesta terça-feira (18), explicando o áudio divulgado por Leo Dias no programa "Fofocalizando", do SBT.Na gravação, de acordo com o site da Uol, o sertanejo teria pedido uma "casa top" para a prefeitura do município de Capitólio (MG) para melhorar o turismo local. "Esse áudio tem uns 4 anos. Não sei qual era a intenção da pessoa que deixou vazar. Um áudio falando de Capitólio, onde tenho casa, onde sempre fui bem recebido, cidade que amo muito. Esse áudio causou uma repercussão gigantesca porque dá impressão que eu estou cobrando propina ou alguma coisa parecida para pode morar na cidade”, desabafou.

O sertanejo explicou que, na época, ele foi contatado para fazer divulgação de Escarpas, um condomínio de alto padrão em Capitólio - onde tem casa atualmente. "Eu disse que faria o trabalho em troca de R$ 5 milhões, R$ 6 milhões ou uma casa nesse valor. Eu cobro, como qualquer outro artista, eu vivo disso. Sou muito grato ao povo de Capitólio, que amo de paixão, mas se alguém quiser me contratar, eu vou cobrar, como qualquer pessoa na minha profissão", afirmou ele.Eduardo comentou também que a parte em que pede segurança na porta de sua casa foi simplesmente para se proteger dos ladrões, e não dos fãs. "Medo não é de fã, é de vagabundo mesmo. Pedi ao prefeito essa segurança de polícia militar ou de uma portaria, porque eu tinha uma preocupação não só comigo, mas com as pessoas que moram na região", contou.

Eduardo falou ainda estar triste por ter sido julgado. "Nunca precisei de dinheiro público e nunca vou precisar, porque sou guerreiro, trabalhador e honesto e cuido da minha família com meu trabalho. Se alguém quiser me contratar pra algum tipo de trabalho, eu cobro por ele e não é barato, porque graças a Deus eu tenho credibilidade", acrescentou.