Música Eduardo Gama lança promoção "Excesso de Álcool" para o natal dos seus fãs Através da sua página oficial no Instagram, Eduardo desafia seu público

O sertanejo Eduardo Gama está trabalhando a todo vapor para cumprir a agenda do final do ano. Após a gravação do seu primeiro DVD "Sete Passos" realizado em março e lançamento do clipe "Bumbum Tantão", com a participação especial da modelo e dançarina, Gracyanne Barbosa, o cantor lança uma promoção super especial para alegrar o natal dos seus fãs.

Através da sua página oficial no Instagram, Eduardo desafia seu público a comentar um trecho da música 'Excesso de Álcool', hit que acumula mais de 109 mil visualizações no seu canal do YouTube e tem conquistado o coração do Brasil.

O regulamento da promoção "Excesso de Álcool" está disponível na foto oficial do perfil do artista, a promoção é válida até o dia 17, segunda-feira, e o resultado sai no mesmo dia, com uma live especial. O prêmio será de 15 caixas de cerveja, 1 cachaça personalizada Eduardo Gama, 20 CDs, 6 copos e 4 bonés. "Preparei uma promoção mais que especial para você curtir com seus amigos. Natal está chegando e a cachaça da sua ceia é por minha conta.", publicou o sertanejo nas redes sociais.

E as novidades não param por aí. Eduardo Gama iniciou nesta semana os ensaios para seu próximo show. Tendo conquistado o Tocantins e Rio Grande do Sul na modalidade 'Música mais tocada do estado', o cantor segue com agenda programada para o Sul e Sudeste levando a turnê "Sete Passos", título do DVD que conta a produção musical assinada por Renato Borba, direção de Anselmo Troncoso e direção executiva de Jamar Correia e Lucas Troncoso. Além da banda Nechivile, Zé Ricardo & Thiago, Fred & Gustavo, Racyne & Rafael e Tierry também participaram do projeto.

"Eu gosto das voltas que o mundo dá!" A frase de uma das músicas mais famosas do repertório de Eduardo resume um pouco da nova fase do cantor: Eduardo Gama nasceu no interior de Minas Gerais em 11 de abril de 1994, de uma família humilde. Com apenas 8 anos, já fazia parte da dupla Eduardo e Leo, na qual permaneceu por quatro anos, de 2008 a 2012. Com o fim da dupla, Eduardo se engajou no Coral Embaré 1, onde teve aulas de instrumentos como violão, guitarra, viola, bateria e teclado com o maestro Alaor Gonçalves. Em 2016, Eduardo veio para Goiânia, onde, em outubro daquele ano, emplacou suas duas primeiras composições, Seriado e Coração de Feira, que foram cedidas à dupla Fred e Gustavo.

Disponível nas principais plataformas digitais de streaming: Spotify, Deezer, Google Play, iTunes e Napster, confira o clipe de “Excesso de Álcool” acessando :