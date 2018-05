Teatro Em cartaz na Capital, "Boca de Ouro" fala de problemas sociais ao fake news "O espetáculo com Malvino Salvador no elenco, acontece hoje e amanhã na Capital"

Nelson Rodrigues (1912-1980) sempre foi o que podemos classificar como um "naturalista apimentado", trazendo em sua vasta literatura, um retrato duro e ao mesmo tempo intrínseco da realidade brasileira, travestido de muita vivacidade e exaltações fulminantes do ser e de seu contexto social.

Seguindo essa perspectiva, sua obra "Boca de Ouro" (1959), Rodrigues faz um importante passeio pelo subúrbio, no caso o carioca, expondo situações, personagens e elementos que formam este espaço geográfico multifacetado e, consequentemente problemático, através de uma figura que procura afirmar-se neste contexto como algo icônico, único e inatingível.

Buscando materializar esta atmosfera, a adaptação teatral de Gabriel Vilela, em cartaz neste sábado (12) e domingo (13), no Palácio Popular da Cultura, em Campo Grande, é uma reprodução alegórica e concisa de um espaço de resistência calçado em cima de um duvidoso vulto. O elenco é composto por Malvino Salvador, Mel Lisboa, Cláudio Fontana, Lavínia Pannunzio, Chico Carvalho, Leonardo Ventura, Cacá Toledo, Guilherme Bueno, Jonatan Harold e Mariana Elisabetsky. O site MS Notícias esteve presente durante o ensaio do espetáculo ontem, sexta-feira (11), e conversou com um dos atores e com o assistente de direção do espetáculo.

Intérprete do personagem Leleco e um dos produtores da peça, o ator Cláudio Fontana, conta como surgiu a ideia de montar o espetáculo. Veja o vídeo:

Fontana conta ainda que levar um espetáculo composto por uma grande equipe e produção para todo o Brasil, não é uma tarefa fácil:

E ainda fala sobre a surpresa da participação de Malvino Salvador, astro da TV, que faz no teatro um trabalho que o liga ainda mais ao fazer teatral. Veja o vídeo:

Cláudio reforça o esplendor da linguagem de Nelson Rodrigues na contemporaneidade, ligado de uma forma metafórica, poética e realista, explorando muitos recursos, sendo uma história contada em várias versões usadas de acordo com a situação, provocando verdades diversas.

Assistente de direção do espetáculo, Ivan de Andrade, diz que a objetividade da obra de Nelson Rodrigues faz sucesso e dirigir um texto do autor, é um desafio e um privilégio, dizendo que o público pode esperar uma rica montagem em performances e adereços que compõem uma muito bem realizada crítica social contemporânea, sucesso em todo o Brasil.

O espetáculo "Boca de Ouro" estará em cartaz neste sábado (12), ás 21hs e domingo (13), ás 19hs, no Palácio Popular da Cultura, localizado no Parque dos Poderes, na Capital. Os interessados devem procurar o stand da Pedro Silva Promoções, no 2º Piso do Shopping Campo Grande, perto da Riachuelo, ou comprar pela internet, no endereço: www.pedrosilvapromocoes.com.br.