Esportes Em cerimônia comemorativa, Jogos Salesianos abrem a 50ª edição nesta quarta-feira "Abertura contará com a presença de 50 ex-alunos e atletas para comemorar evento que, desde 1968, une a comunidade escolar e revela talentos"

Acontece amanhã, quarta-feira (16), a partir das 19h, a abertura oficial dos Jogos Salesianos Dom Bosco, que em 2018 completam 50 anos.

Realizado desde 1968 pelo Colégio Salesiano Dom Bosco, o evento acontece sempre no mês de maio, como uma homenagem à Nossa Senhora Auxiliadora, e integra os alunos de todas as turmas, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

No passado, modalidades individuais como natação, judô, tênis de mesa, xadrez e até hipismo fizeram parte da programação. Hoje, os Jogos priorizam modalidades coletivas como vôlei, basquete, futsal, futebol e handebol. Nas séries da Educação Infantil, as gincanas é que fazem a alegria dos pequenos.

“Dom Bosco nos ensina que as atividades esportivas são fontes de vida e de alegria, capazes de unir as pessoas e educar os jovens, contribuindo para sua formação. Por meio do esporte é possível trabalhar muitos valores com os alunos, como regras, disciplina, respeito e liderança”, explica Ludio Silva, coordenador do Ensino Médio do Colégio.

Celeiro de talentos

Mais do que unir a comunidade escolar em torno de um propósito, os Jogos Salesianos também colhem seus frutos fora dos portões da escola. É que os Jogos revelaram e estimularam muitos talentos em diversas modalidades esportivas.

Além das equipes altamente preparadas, que levaram o nome do Colégio Dom Bosco para os Jogos da Juventude, Jogos Escolares Brasileiros e Jogos Mundiais Salesianos, alguns atletas se tornaram profissionais de renome nacional e internacional, como Francisco Tardivo Delbem, que já foi Campeão Brasileiro de Basquete pelo COC/Riberão Preto em 2003 e Natasha Farinea, medalhista de prata do Grand Prix pela Seleção Brasileira em 2012, entre muitos outros.

Solidariedade

A Campanha da Solidariedade, que arrecada alimentos, roupas, cobertores e itens de higiene e limpeza, também faz parte dos Jogos e mobiliza as turmas. A arrecadação vale pontos para as equipes e o tudo que é arrecadado é doado para instituições beneficentes de Campo Grande escolhidas pelos próprios alunos. Para este ano, a organização do evento espera superar o recorde, que atualmente é de 40 toneladas.

Progamação

Os Jogos Salesianos 2018 acontecem de 16 a 19 de maio, simultaneamente no Poliesportivo Dom Bosco, no Colégio Salesiano Dom Bosco e no Colégio Paulo VI.

A abertura acontece no dia 16 de maio, a partir das 19h, no Poliesportivo, com exposição de fotos históricas dos jogos, desfile das equipes, acendimento da pira olímpica, juramento do atleta, coroação de Nossa Senhora e shows regionais. Para comemorar o Jubileu de Ouro dos Jogos, a cerimônia vai reunir também 50 ex-alunos e atletas, inclusive o Sr. Ramão Aquino Amarila de Souza, participante da 1ª edição em 1968.

As disputas acontecem nos dias 17 e 18 de maio nos períodos matutino e vespertino e 19 de maio somente pela manhã.

Serviço

Poliesportivo Dom Bosco - Rua 14 de Julho, 5200 - Monte Castelo

Colégio Salesiano Dom Bosco - Av. Mato Grosso, 227 - Centro

Colégio Paulo VI - Rua João Tomás, 222 - Santo Antonio