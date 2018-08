Cinema Em dois anos consecutivos filmes gravados em MS concorrem ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro "O filme de Nathália Tereza está entre os sete finalistas ao prêmio de 2018"

O curta-metragem "De Tanto Olhar O Céu Gastei Meus Olhos", rodado em Mato Grosso do Sul é um dos sete finalistas no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2018. Com direção e roteiro de Nathália Tereza, a obra concorre ao título de melhor curta-metragem de ficção. Esté o segundo ano consecutivo que uma obra sul-mato-grossense concorre ao prêmio, no ano de 2017, tivemos concorrendo com o curta-metragem "A Vez de Matar, a Vez de Morrer", de Giovani Barros.

"De tanto Olhar o Céu Gastei Meus Olhos", narra a história de Luana e Wagner que recebem uma carta do pai, após anos de abandono. Wagner acredita que o pai pode ter mudado, mas Luana não. O enrredo nasce em um ponto de conflito, Wagner quer ver os olhos do pai novamente... Com uma linguagem bastante interessante, Nathália Tereza traz para seu expectador as aflições de filhos que são criados sem o pai, filhos que possuem um afeto muito lindo entre si. Gravado em Campo Grande, e com grande parte do elenco local, o filme consegue imprimir a coisa cotidiana com muita simplicidade e eficácia.

Atriz Maria Eny, vive a personagem Luana. Foto: Divulgação

O filme já participou de festivais e mostras de cinema pelo país, recentemente foi premiado no Festival de Curtas de São Paulo - Kinoforum, levou prêmio de melhor direção no Festival Kinoarte de Cinema e os prêmio de melhor roteiro e melhor final no Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre.

O filme foi realizado em parceria entre Ponte Produções e a Cerrado's Filmes do realizador sul-mato-grossense Filipi Silveira com incentivo FIC (Fundo de Investimentos Culturais) do Estado. Filipi teve produção indicada ao prêmio em 2013 com o curta-metragem "O Florista".

Nathália também já colocou cenários de Campo Grande em “A Outra Margem” (2015), curta que explora a relação entre cidade e personagem e pelo qual recebeu premiações em festivais de cinema de Vitória (ES), Recife (PE), Brasília e do Canal Curta.

Prêmio

Ator Edilson Silva, vive o personagem Wagner. Foto: Divulgação

A lista de finalistas do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro foi divulgada nesta terça-feira (31). "Bingo, o Rei das Manhãs", de Daniel Rezende, é o campeão de indicações com 15, seguido por "A Glória e a Graça", de Flávio Tambellini com 10 indicações e "Como Nossos Pais", de Laís Bodanzky com 10. Este ano, a disputa reúne 36 longas e 20 curtas nacionais, além de 5 longas estrangeiros, que concorrem ao Troféu Grande Otelo em 25 categorias.

A cerimônia será realizada no dia 18 de setembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo do Canal Brasil para todo País. A grande homenageada da noite será a atriz Fernanda Montenegro, que celebra 75 anos de carreira.

Fonte: Campo Grande News. [Clique aqui e leia a matéria original].