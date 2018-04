Em troca de abraços e ações positivas, grupo vende livros e espalha alegria na Capital Com o ‘1010 Maneiras de Comprar Um Livro Sem Dinheiro’ jovens incentivam leitura e consumo consciente

Já pensou em poder comprar alguma coisa sem precisar usar dinheiro, trocando o produto por ações singelas do dia a dia, como um abraço, por exemplo? Essa é a proposta do Nexa – Mato Grosso do Sul com o evento “1010 maneiras de comprar um livro sem dinheiro”. Uma ação que foi criada na Espanha por dois jovens em 2011 e que foi trazida para o Brasil em 2012, pelo Nexa Pará.

Em Mato Grosso do Sul, a ação já acontece desde 2015. Este ano, a edição ocorrerá durante os dias 21 e 22 de abril, no Shopping Bosque dos Ipês. Os jovens do grupo, que é constituído por ex-participantes da Junior Achievement no estado, apresentarão a ação que tem como objetivo incentivar a leitura e o consumo consciente por meio da venda de livros, cujos preços são a realização de alguma atividade que promova a cidadania, a sustentabilidade e o consumo consciente. “É possível adquirir um livro, após pagar uma prenda como ‘abrace cinco pessoas que você não conhece”, “dance uma música” ou "declame uma poesia". Com isso, reforçamos boas práticas e atitudes positivas”, explica Lucilene Couto diretora executiva da JAMS.

Os livros disponíveis para venda nesta edição foram doados pelos alunos que participaram do programa Mini Empresa, da Junior Achievement, no ano passado. Estarão disponíveis livros para todas as idades.

Serviço:

Evento: 1.010 Maneiras de Comprar um Livro sem Dinheiro

Data: 21 e 22 de abril de 2018. No sábado, entre as 10 e 22 horas e, no domingo, das 12 às 20 horas.

Local: Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796