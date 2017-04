BBB17 Emilly é a campeã do BBB17

Emilly é a grande campeã do BBB17. Emilly recebe a notícia com emoção e não segura o choro diante da notícia de que é a mais nova milionária do Brasil. Ela se joga no chão de tanta felicidade.

Na votação da Final, que bateu recorde da temporada, com mais de 140 milhões de votos, Emilly venceu Vivian e Ieda com 58% da preferência do público. Em terceiro lugar, ficou a aposentada. A advogada garantiu o segundo lugar.Já no início do confinamento, Emilly não escondeu a sensação de que se via na Final do reality show. A campeã do BBB17 ainda viveu uma amizade forte com Roberta, mas os laços entre elas foram se rompendo.