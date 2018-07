Navegantes Escolas recebem espetáculo de bonécos que mostra impactos das ações humanas na natureza "As apresentações serão gratuitas e irá há 5 escolas públicas da Capital"

Gustavo, Eros Rios e Fernanda Kunzler Foto: Vaca Azul

O espetáculo Navegantes será apresentado na próxima semana. A peça é uma montagem da Florescer do Cerrado, com texto e direção de Lú Bigatão Rios, viabilizada por meio do Fomento ao Teatro (FOMTEATRO/2017), Secretaria de Cultura e Turismo e Prefeitura de Campo Grande.

A história que é contada através de bonécos, devenda as aventuras de Douralis, uma peixinha muito curiosa, que decide deixar o pantanal para conhecer o mar. Ela viaja com Jacaléguas, seu melhor amigo.

Mas o jacaré, inseguro e medroso, desiste da viagem. Sozinha na imensidão das águas, Douralis vai viver muitas experiências! Vai se divertir, fazer novas amizades e descobertas, mas também vai enfrentar muitos perigos. Vencendo seus medos, ela vai amadurecer e perceber melhor o ambiente ao seu entorno. Segundo grupo trata-se de uma metáfora às relações internas de cada ser humano.

Atores Fernanda Kunzler e Eros Rios. Foto: Vaca Azul

Ao todo serão 05 apresentações que percorrerão escolas públicas e praças de Campo Grande, gratuitamente. Estão no elenco Eros Rios e Fernanda Kunzler e a música ao vivo fica por conta de Gustavo Vargas, responsável pela criação da trilha sonora do espetáculo. Anderson Bosh assina a direção de arte e Wilson Motta a confecção dos bonecos e do cenário.

Navegantes faz um passeio por riachos, rios e mares, mostrando a vida debaixo da água, com todos seus encantos e problemas. A peça é narrada sob o ponto de vista dos animais, destacando como a degradação ambiental afeta suas vidas. Os personagens são peixes, jacaré, ariranha, cobra, sapo e também seres mitológicos, que fazem parte da cultura regional, além de animais marinhos como baleia, tubarão e cavalo marinho. O trabalho mostra a luta desses animais para sobreviver com desaparecimento das matas ciliares, o assoreamento, poluição, pesca predatória, excesso de lixo, falta de saneamento básico. Navegantes é um grito de alerta para a preservação de nossas águas.

Serviço:

Agenda de apresentações:

Dia 16 de julho, segunda-feira, às 19h30- Local: Praça dos Imigrantes, Rua Rui Barbosa, 65 – Centro

Dia 19 de julho, quinta-feira, às 19h30 - Local: Teatro de Arena Orla Morena, Av. Noroeste, s/nº - Cabreúva

Todas as apresentações são gratuitas.

Ficha Técnica:

Texto e direção: Lu Bigatão Rios

Elenco: Fernanda Kunzler e Eros Rios

Produção: Fernanda Kunzler e Lú Bigattão

Direção de cena e Preparação de elenco: Yago Garcia

Direção Musical: Gustavo Vargas

Direção de Arte: Anderson Bosh

Confecção de Bonecos e Cenário: Wilson Motta

Fotos e Designer gráfico: Helton Perez/Vaca Azul

Costureiras: Fátima Antônia da Silva e Maria Aparecida da Silva

Florescer do Cerrado

Foi criada em 2008, mas a equipe trabalha junto há mais de 20 anos. Uma trajetória de muita pesquisa e aprendizado. A grande paixão do grupo são os bonecos. Nas diversas montagens, foram desenvolvidas diversas técnicas: bonecos de mão, de luva, de manipulação direta, articulados e de sombras chinesas. Montou diversos espetáculos em sua caminhada, a maioria com temática ambiental.

Peças

Queimada é Fogo, montagem de 2008 com os Florestinhas, foram cerca de 50 apresentações.

Guaribinha e Sua Turma, montagem de 2008 está em cartaz até hoje. Nesses 10 anos já foram feitas mais de 300 apresentações, para mais de 200 mil estudantes.

Previnir é Melhor Que Remediar, usou a técnica de bonecos de manipulação direta e fez muito sucesso com público adulto abordando prevenção de DST-Aids.

As Aventuras no Mundo Encanado, acontece no mês de outubro desde 2013, com 120 apresentações e mais de 25 mil espectadores.

Dedo Verde é um espetáculo de formas animadas e usa bonecos, sombras, luz negra e sombra chinesa. Está em repertório e faz uma releitura da obra O menino do dedo verde.