Cidadania Escolas tem até 18 de abril para inscrever atletas no 32º jogos escolares campo-grandenses

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) recebe, até 18 de abril, as inscrições de crianças e jovens aptos a participarem da 32ª edição dos Jogos Escolares Campo-grandenses. Nos mais de 30 anos de existência, o evento esportivo tem contribuído para promover e estimular o espírito esportivo entre os jovens e, também, difundir os valores do esporte entre essas faixas etárias da população.

Os jogos são abertos a atletas de escolas públicas (municipais, estaduais e federais) e particulares podem se inscrever, gratuitamente, nas modalidades de atletismo, badminton, basquete 3×3, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, natação, luta olímpica, tênis de mesa, vôlei de praia, xadrez, basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

Os Jogos Escolares Campo-grandenses é um evento seletivo para os Jogos Estaduais. Os campeões de cada modalidade representarão Campo Grande nos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul. Separados por categorias, os jovens entre 12 e 14 anos competirão na Categoria B e adolescentes entre 15 a 17 anos pela Categoria A.

Entre as equipes inscritas, as modalidades individuais têm ampla disputa nos jogos. A técnica de natação da equipe Funlec, Ana Clara Higa acredita que a competição dá aos jovens a oportunidade de disputarem os jogos brasileiros. “Com os jogos escolares, podemos ir para o estadual e, depois, os brasileiros e este é um incentivo ao rendimento. A Funlec tem bons atletas tanto nas modalidades individuais, quanto nas coletivas”, comentou a professora que treina a equipe de natação desde fevereiro.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, destaca que as competições são fundamentais para despertar os valores do esporte entre os jovens. “Os jogos são um estímulo para a prática das modalidades, promovendo a disciplina e podendo revelar novos talentos”, comentou.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e para participar os atletas e/ou equipes devem fazer o download da ficha de inscrição que está disponível no site da Prefeitura http://www.capital.ms.gov.br/funesp/32o-jogos-escolares-campo-grandenses-2017/ preencher, digitando todas as informações solicitadas. As fichas devem conter o carimbo da escola e assinatura da direção, além de confirmação se o aluno está matriculado regularmente na instituição.

Podem se inscrever jovens de 15 a 17 anos na categoria A, e de 12 a 14 anos na categoria B. Após o preenchimento das fichas, ela deve ser entregue na sede da Funesp, localizada na rua Paulo Machado, n. 663 na sala 15 – Divisão de Organização de Eventos. (Com assessoria).