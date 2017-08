Televisão Escolha de apresentador do Jornal Hoje causa ciumeira na Globo

O jornalista Dony De Nuccio. Foto: Divulgação/GloboNews

Substituto de Evaristo Costa na bancada do Jornal Hoje, da Globo, Dony De Nuccio, enfrentará algumas resistências. Até então desconhecido do grande público, o jornalista entra no lugar de Evaristo Costa, o jornalista queridinho do público, a partir da próxima segunda-feira (7).

Desde 2015 apresentando o 'Jornal das Dez', da Globo News, sua carreira terá um grande salto com esta promoção. Tanto que sua chegada tem gerado ciúmes na geração de veteranos da emissora, segundo informa a colunista Keila Jimenez.

Nos bastidores, alguns jornalistas estão inconformados com a rápida ascenção do rapaz, que não tem entendido a passagem da TV paga para o canal aberto, prrincipalmente porque, profissionais com mais tempo de casa, estavam de olho na vaga deixada por Evaristo.