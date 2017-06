Cultura Espaço comunitário ganha cores e vida por meio de intervenções culturais

Moradores da vila Saraiva, localizada no bairro São Francisco, em Campo Grande acompanham a transformação da Associação de Moradores, local onde a artista Ana Ruas realiza mais uma etapa do projeto “Artes Visuais em MS – Campo Aberto”.

A proposta, que leva oficinas e intervenções urbanas, estimula os jovens a participar de atividades artísticas colaborativas, aliadas à valorização de espaços comunitários e com grande fluxo de pessoas.

Existente há 12 anos, a Associação de Moradores da Vila Saraiva nunca recebeu qualquer tipo de restauração e a iniciativa está levando cores e vida ao espaço.

“Nosso sonho sempre foi dar vida a esse espaço e agora com essa intervenção, a associação está aconchegante, dá vontade de entrar, conhecer e participar. É uma proposta maravilhosa”, afirma a presidente da entidade, Lucimeire Figueiredo.

Esse é o terceiro local com realizações de oficinas pelo projeto contemplado no Fundo de Investimentos Culturais (FIC), pela Secretaria de Cultura e Cidadania (SECC) é executado. Entre 16 e 23 de maio, Ana Ruas e adolescentes participantes, transformaram os muros da Cotolengo em um grande painel de arte.

Além da Cotolengo e Associação de Moradores da Vila Saraiva, o projeto contempla intervenções na Rede bairro Nova Lima.

Sobre Associação de Moradores Vila Saraiva:

Desde 2005, a entidade oferece cursos e atividades culturais gratuitas a moradores da região. As crianças e adolescentes participam de aulas de judô, capoeira, violão e yoga além do reforço escolar.

Os voluntários também arrecadam mensalmente enxovais e horti-frutis para distribuição a pelo menos 80 famílias. A entidade está localizada na rua Marajó, 540 – São Francisco.

Sobre o Projeto Campo Aberto para Artes Visuais:

O projeto Artes Visuais em MS – Campo Aberto - Seminário, Intervenções e Ações Educativas traz uma proposta de incentivo ao intercâmbio, debate crítico, difusão de ideias, produção, circulação e oficinas. O período do projeto para realização de todas as ações é de março a setembro de 2017, coordenado pela artista Ana Ruas.

As oficinas são realizadas durante 4 dias da semana, no período matutino ou integral nos feriados e/ou finais de semana, de acordo com adequação da agenda de cada instituição. Durante o estudo da pintura mural é discutida a relação entre a arte e o espaço, o que possibilita novas experiências, através da pintura como linguagem e a relação com o cotidiano de cada lugar.