Interior Espetáculo de cor e magia marca Natal Cultural em Aquidauana

A maior festa natalina de Aquidauana e região teve todos os ingredientes capazes de encantar e reforçar a magia do principal evento cristão. Um espetáculo de cores reproduzidos na decoração e nas roupas dos personagens de contos infantis que se espalharam por todo ambiente, somado ao show de fogos de artifício, o Papai Noel em seu trono lindamente decorado, tudo contribuiu para criar o clima necessário, fortalecer o espírito natalino e espalhar alegria entre as milhares de crianças e adultos que lotaram o pátio do Sindicato Rural de Aquidauana.

O Natal Cultural aconteceu neste domingo, dia 18, e como todos os anos teve distribuição de doces, pipoca, presentes, brincadeiras com palhaços e o grupo de teatro Curumins, e quando a noite chegou trouxe junto o Papai Noel e pelo menos 50 super-heróis da Liga do Bem, entidade formada por voluntários que assumem personagens de contos infantis para levar conforto e carinho às pessoas. Estavam lá o Superman, Homem Aranha, Batman e Robin, Homem de Ferro, Mulher Maravilha, as princesas da Disney e muitos outros.

O semblante de encantamento das crianças era a prova cabal de que a festa estava boa. Quando os super-heróis desceram do palco, após as apresentações de dança, e invadiram a multidão, iniciou-se uma disputa acirrada para tirar fotos com todo mundo. Adultos e adolescentes embarcaram no clima e a noite foi clareada pelas luzes de telefones celulares e máquinas fotográficas.

Antes da festa no Parque de Exposições, os super-heróis da Liga do Bem visitaram o Hospital Regional de Aquidauana e o Asilo São Francisco, conversaram com todos os pacientes e idosos, distribuindo simpatia e palavras de conforto. O trajeto da sede do Corpo de Bombeiros até o Sindicato Rural foi um desfile que espalhou alegria pelas ruas de Aquidauana. Papai Noel e alguns super-heróis foram em uma viatura dos Bombeiros, os demais personagens desfilaram em cima de caminhonetes e caminhões, sendo saudados pela população por onde passavam.

Em sua quinta edição, o Natal Cultural de Aquidauana é promovido pelo deputado estadual Felipe Orro em parceria com o Sindicato Rural e apoio de várias empresas e pessoas. A ideia surgiu do sentimento de gratidão, conta a médica Viviane Orro, esposa de Felipe e idealizadora da festa. "A gente tem sido tão bem agraciado, então chega o momento em que precisamos externar esse sentimento. Conversei com o Felipe e fizemos a primeira festa, em 2012. Foi um sucesso. Vimos que era preciso fazer todos os anos e assim tem sido. Claro que temos o apoio de muita gente, são dezenas de voluntários que ajudam na organização, trabalham muito, se entregam mesmo. E nós somos muito gratos a todos, bem como aos parceiros e apoiadores", disse.

Serviço- Em sua 5ª edição, o Natal Cultural é uma realização do Sindicato Rural de Aquidauana e do deputado estadual Felipe Orro, com apoio do governo do Estado e das pessoas e empresas: Supermercado Princesa, Silk Camiseteria, Mais Comunicação Visual, Denise Decorações, Liga do Bem, Ramão Som, Site Aquidauana News, Jornal O Pantaneiro, Rádio Difusora, Nelson Scaff e Tinho Proença.