Espetáculo 'O Silêncio de Ophelia' será apresentado dias 22 e 23 na Unidade 2

A oitava turma do curso de Artes Cênicas da UFGD vai apresentar nos dias 22 e 23 de fevereiro, o espetáculo 'O Silêncio de Ophelia', às 20h, no Teatro do Núcleo de Artes Cênicas da FACALE, localizado na Unidade 2.

A entrada é gratuita, porém o público deve chegar com 30 minutos de antecedência, pois o espaço possui 150 lugares.

O Silêncio de Ophelia é um espetáculo a partir da obra "Hamlet"de Shakespeare.

Direção: Braz Junior

Sinopse:

Um mergulho no silêncio. De que nossos desejos nos tornam capazes? Quais os segredos da mente em colapso? Morte. O Silêncio absoluto? O silêncio da bela dos comerciais. O silêncio do amor e da virtude. O pai, o irmão, o amante. Uma bela jovem. Uma trama de vingança e traição. Até que ponto somos capazes de chegar para alcançar o que desejamos? E a que preço? Um caso de Polícia.

O silêncio à espreita. Fãs, familiares, repórteres e o mundo das celebridades perdeu uma bela jovem. Loucura, amores perdidos, contratos quebrados, inveja e ganância. Venha mergulhar com ela.