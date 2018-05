'Boca de Ouro' Espetáculo traz Malvino Salvador e texto de Nelson Rodrigues à Capital "O elenco composto por grandes atores será apresentado em Campo Grande'

O espetáculo acontece nos dias 12 e 13 de maio no Palácio Popular da Cultura podem ser adquiridas no estande do Pedro Silva Promoções ou pela internet.

Com texto de Nelson Rodrigues, o ator Malvino Salvador vem na pele do personagem 'Boca de Ouro', o lendário bicheiro carioca, que trocou todos os dentes por uma joia como dentadura.

Conhecido como sendo o "Drácula de Madureira", como também é chamado na peça, a figura acaba assassinada e seu passado é vasculhado por um repórter. A história vem à tona pelos relatos de dona Guigui, ex-amante do bandido carioca megalomaníaco.

Com direção de Gabriel Vilela, nesse espetáculo Malvino está em cena com Mel Lisboa, Claudio Fontana, Lavínia Pannunzio, Chico Carvalho, Leonardo Ventura, Cacá Toledo e Guilherme Bueno. Jonatan Harold, ao piano e Mariana Elisabetsky. Grandes nomes que completam o elenco interpretando ao vivo as 14 canções do espetáculo, em uma atmosfera de gafieira.

No texto de Nelson Rodrigues, diferentes versões são apresentadas pela ex-amante Guigui sobre a morte de 'Boca de Ouro'. O texto original leva o diretor a fazer conexões com uma pesquisa bem atual, divulgada pela universidade de Harvard, sobre um fenômeno contemporâneo chamado “pós-verdade”, onde alguém inventa uma história, realinha ideias, publica, arruma vários seguidores e isso se amplia, viraliza na internet e ninguém mais sabe o que é falso ou verdadeiro.

"Somos todos vítimas disso. (…) A Guigui é insuperável – com três expedientes emocionais e psíquicos, ela conta três vezes a mesma história, embaralhando com maestria para que tudo seja incrivelmente verdadeiro”, costuma explicar Gabriel Villela em entrevistas sobre a peça.

A peça ficou quase 1 ano em cartaz em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba e teve 2 indicações ao Prêmio Shell de Teatro. Em Campo Grande, o espetáculo Boca de Ouro será apresentado nos dias de 12 e 13 de maio, no Palácio Popular da Cultura, às 21h de sábado e 19h de domingo.

Os ingressos já estão à venda por valores entre R$ 50,00 (meia setores D/F) e R$ 150,00 (inteira do setor B).

Onde comprar

Os interessados devem procurar o estande do Pedro Silva Promoções, no 2º Piso do Shopping Campo Grande, perto da Riachuelo, ou comprar pela internet, no endereço: www.pedrosilvapromocoes.com.br