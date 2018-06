Cultura Espetáculos universitários podem ser inscritos para o 9º Festival de Teatro de Dourados "As premiações variam de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00"

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) recebe, até 05 de agosto, inscrições de espetáculos universitários para o 9º Festival Internacional de Teatro de Dourados (FIT), que acontece de 20 a dia 30 de setembro. Serão selecionados até 02 espetáculos que para apresentação na categoria Universitário Palco e 03 para a categoria Universitário Rua.



As premiações variam de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00, de acordo com a categoria. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo e-mail fitufgd@gmail.com. Os critérios de seleção, cronograma e todos os detalhes, encontram-se no edital, disponível pelo do Festival, pode conferir clicando aqui.

Mais informações pelo site oficial do evento: https://www.fitdourados.com/.



Sobre o FIT

O Festival Internacional de Teatro de Dourados é realizado pela Coordenadoria de Cultura da UFGD e tem como principal objetivo estimular a reflexão sobre o fazer artístico e sobre as condições de produção/percepção de signos e significados nas artes cênicas. Em toda edição, a organização do Festival preza pela inovação de linguagens e experimentações e procura contribuir com a capacitação tanto dos artistas quanto do público, incluindo na programação, além das apresentações, oficinas, palestras e workshops.

