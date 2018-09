Cultura Estreia na Capital filme que narra a história de uma onça 'fujona' "Lançamento do filme, 'Fujona Em Busca da Liberdade"

Foto: Divulgação/Marcelo Oliveira

A história do filhote de onça pintada que fugiu duas vezes do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres e depois foi solta na natureza, é tema do curta-metragem “Fujona Em Busca da Liberdade”, que tem lançamento na próxima terça-feira, dia 11 de setembro, às 19h30 no SESC Cultura.

O filme tem investimento do Fundo de Investimentos Culturais- FMIC/SECTUR/PMCG. Contou com apoio do Instituto de Meio Ambiente- IMASUL/MS e Centro de Reabilitação de Animais Silvestres que disponibilizaram os espaços e os técnicos para ajudar a contar a história da Fujona . A direção e roteiro é da jornalista Lu Bigatão Rios, co-roteirista Rosiney Bigatão, assistente de direção Carlos Diehl, direção de fotografia e cinegrafia Fabricio Borges e Tatiana Varela, produção Fernanda Kunzler e Claudiney Pecois, som direto, trilha e pós-produção de áudio DOPE Áudio Design, edição Carlos Diehl e Rosiney Bigatão, colorização e vinhetas Tatiana Varela, design gráfico Venise Pascoal de Melo e fotografia Marcelo Oliveira.

O filme reconstrói toda a trajetória do filhote de onça pintada que emocionou a cidade de Campo Grande pela sua sede de liberdade. Desde sua captura na região da Agua Clara, sua vinda para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, suas duas fugas e a soltura na mata. A câmera se coloca no lugar do filhote e reproduz seu ponto de vista, para que o público possa vivenciar os seus sentimentos.

A perspectiva dos humanos é relatada através do uso de material de arquivo das matérias jornalísticas produzidas pelas emissoras de televisões, rádios, jornais e sites. A imprensa acompanhou todos os passos do animal nas suas fugas e produziu dezenas de matérias. A equipe contou com apoio da TV Morena, TV Record e TVE Cultura que disponibilizaram seus arquivos.

A questão central do vídeo é a liberdade. Qual o espaço que pertence ao maior felino das Américas, que está no topo da cadeia alimentar, integrante de mitos e lendas em diversas culturas, símbolo de força e poder, e que está em vias de extinção? Haverá a liberdade tão ansiada pelo animal? O filme faz uma reflexão sobre a relação do ser humano com a natureza e os animais, mergulhando na vida deste animal que tanto fascina e amedronta.

Serviço

O lançamento do filme acontece no dia 11 de setembro às 19h30 no Sesc Cultura, que fica na avenida Afonso Pena, 2270. Entrada gratuita