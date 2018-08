Teatro Estreia na Capital peça: ‘A Mitológica Vida do Homem Mais ou Menos ou O Concílio das Más Intenções’ “O trabalho discute temas políticos e sociais em uma mistura; seguindo a trajetória de uma espécie de “Macunaíma pantaneiro””

Acontece nos dias 4 e 5 de setembro, as 20h, a estreia do espetáculo, ‘A Mitológica Vida do Homem Mais ou Menos ou O Concílio das Más Intenções’, que tem texto e direção de Leandro Faria Lelo.

A montagem é resultado da Oficina de Criação Teatral, realizada desde abril, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. A entrada será gratuita e a peça tem classificação indicativa a partir dos 14 anos. Os ingressos serão distribuídos as 19:30.

No espetáculo, dezesseis atores encenam a saga de Licurgo Manoel Pereira, um anti-herói com ares de “Macunaíma pantaneiro”, interpretado pelo ator Tero Queiroz. Influenciado por Leonel (Alexandre Melo), Licurgo se candidata e é eleito prefeito da cidade. No enredo Licurgo surpreende a todos ao propor uma grande reformulação na prefeitura corrompida, mas as consequências acabam sendo fatais.

Segundo o Diretor Leandro Faria, a peça apresenta elementos do teatro grego, como o coro, os oráculos, e o efeito “Deus ex machina”, contextualizados aos dias atuais e à cultura sul-mato-grossense, “a proposta do espetáculo é misturar referências que vão do teatro clássico ao contemporâneo, para criar uma grande alegoria da nossa realidade atual”, explica o diretor.

A produção terá ao todo dezesseis atores em cena, destes alguns ‘embarcam’ pela primeira vez em uma apresentação teatral.

Diretor

Leandro Faria tem 40 anos e é natural de Paranaíba (MS), é dramaturgo, diretor, produtor e ator, com experiência no teatro, cinema e televisão.

Com essa montagem Leandro soma dez concepções e apresentações de peças teatrais a partir de oficinas ministradas por ele em Campo Grande. Para o diretor o mais interesseante de toda a oficina é ver o resultado dela na prática, "Acho que a experiência de montar e apresentar um espetáculo é inigualável", finaliza.

Serviço:

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo. R. 26 de Agosto, 453.

Datas: 4 e 5 de Setembro

Horário: 20h

Duração: 90 min.

Lotação: 60 pessoas

Indicação: 14 anos

Entrada gratuita. Ingressos meia hora antes.