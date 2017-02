Inauguração Estudante e policial abrem Lounge com "work" e muitas novidades na Capital "Ela arquiteta, ele PM, amigos, sócios e apreciadores de Arguile"

Arguile (Narguilé como alguns falam) ou "shisha" ou goza, como é conhecido no Egito ou países do Norte da África, é um cachimbo de água.

Além desse nome, de origem árabe, também é chamado de hookah (na Índia e outros países que falam inglês), narguilê, narguila, nakla etc. Há diferenças regionais no formato e no funcionamento, mas o princípio comum é o fato de a fumaça passar pela água antes de chegar ao fumante. É tradicionalmente utilizado em muitos países do mundo, em especial no Norte da África, Oriente Médio e Sul da Ásia.

E agora chega com toda forças cidade no interior do Brasil apesar de estar por aqui a mais de 10 anos, em Campo Grande-MS esse produto encontra seu público no início de 2010 e vem crescendo o número de Lounges e consumidores do “Cachimbo de água”, na Capital.

E são tantos Lounges que às vezes acha-se que não há espaço para novidades, engano seu, pois uma moça, estudante de apenas 24 anos e um policial militar (25), te provam ao contrário na história abaixo.

Magdiel e Juliana Freitas são sócios no mais novo Lounge de Campo Grande, o Dunkhan Hookan Lounge que teve sua inauguração na última sexta-feira (17), quando entrevistados os sócios citam ‘novo’ pois trazem muitas novidades nesse espaço, desde a concepção do nome, “Eu estava sentada um dia com meu sócio e ele falou Dunkhan, aí eu disse, mas não é assim o certo, mas acabamos gostando desse nome que não tem um significado específico, tem apenas um significado pra nós, que é esse espaço cheio de charme aconchegante”, explica Juliana, emocionada com a inauguração.

Magdiel nos conta que o espaço foi pensado todo por Juliana, que faz curso de Arquitetura que e conclui esse ano, “O nosso objetivo sempre foi querer fazer um Lounge diferente, nada parecido com os outros de Campo Grande, eu chamei a Juliana para fazer o projeto pra mim e a coisa acabou dando muito certo ficamos muito amigos e aí a convidei pra ser minha sócia”, ressalta.

Espaço físico

O espaço localizado na Rua Brasil, número 03, Centro. É amplo, um dos maiores lugares que se oferece o produto na Capital, além do serviço variado de essências, bebidas e música ao vivo de acordo com os proprietários o Lounge deve se destacar também por oferecer um serviço chamado de ‘Work Louge’, que de acordo com Juliana é abrir as portas a partir das 15 horas e oferecer descontos para quem queira se reunir para negócios com clientes, “Vamos estar aberto de Domingo a Domingo e sempre abriremos 15 horas, para que todos que queiram aproveitar o produto à tarde tenham essa possibilidade também, além de oferecer desconto para pessoas que se reunirem aqui com clientes”, destaca Juliana.

Abrir um negócio desse tamanho com propostas tão ousadas não parece ser fácil pra muitos, mas Magdiel diz que pensou bastante, “Mesmo na crise as pessoas não param de ter o momento de lazer, isso se você parar pra pensar todos os lugares (bares, restaurantes, lounges) a noite em Campo Grande são cheios, por isso quisemos acreditar”.

O Dunkan que foi pensado em sua estrutura completa por Juliana que é arquiteta, é o primeiro a ter um designe moderno e aconchegante ao mesmo tempo, de acordo com a estudante tudo foi pensado para ser espaçoso e aconchegante, “Trabalhei as duas ideias em conjunto, tudo é espaçoso só que não perde o caráter aconchegante que é característico dos lounges”, complementa a proprietária.

Paixão

E ambos os investidores são movidos por só motivo, o ‘amor por Arguile’ desde muito novos, Juliana diz que começou a consumir o produto ainda na adolescência, assim como Magdiel. “Comecei as fumar o Arguile à oito anos atrás”, diz Juliana. “Eu nem me lembro de quando...”, brinca Magdiel.

Assim nasce um grande negócio de sucesso, quando dois amigos acreditam sendo eles novos ou não, coloca a “mão na massa” e tiram a ideia do papel.

“Muita gratidão”, diz Juliana. “Abrir um negócio todos abrem, mas é preciso acreditar e pesquisar”, Finaliza Magdiel.