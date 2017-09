Enem 2017 Estudantes devem dominar temas da atualidade para garantir bom resultado no Enem Ler sites, jornais e revistas que ofereçam informações sobre o Brasil e o mundo e desenvolver argumentos próprios sobre os assuntos podem ajudar na hora da prova

Domínio sobre assuntos da atualidade é cobrado na redação e nas questões objetivas do Enem Foto: Arquivo/Ministério da Educação

Além de estudar para os conteúdos das disciplinas exigidas, os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) precisam estar atualizados sobre assuntos como política, economia, sociedade e meio ambiente. Isso porque o exame busca avaliar se o candidato domina os assuntos básicos do ensino médio e entender como eles conseguem aplicar esses conhecimentos em situações do dia a dia.

Por esse motivo, as questões sobre a atualidade não devem estar apenas na redação. Nas perguntas de múltipla escolha, o aluno deverá demonstrar domínio sobre assuntos que foram destaque no Brasil e no mundo de forma interdisciplinar. "Questões sobre meio ambiente, por exemplo, podem ser cobradas sobre o ponto de vista geográfico, biológico e político", explica Bianca Guimarães, professora de geografia política do Galt Pré-Vestibular.

Bianca aconselha ao estudante realizar a leitura diária de sites, jornais e revistas que tenham foco nacional e internacional. Depois de ler, a dica é fazer resumos e redações sobre esses temas com opiniões próprias, o que irá ajudar na prova de redação.

Outra dica é ficar atento com a qualidade das notícias: "os sites podem ser falsos, e o estudante tem que entender que as fontes não são imparciais. Elas têm um ponto de vista que não é único, que pode ser contestado. O estudante tem que ter ponto de vista próprio", ressalta.

Entre os assuntos que dominaram o noticiário neste ano, alguns merecem atenção redobrada por parte dos candidatos, segundo a professora. São eles:

--> Conflitos internacionais

--> Situações econômicas

--> Movimentos sociais

--> Lutas por direitos

--> Temáticas raciais e de gênero

--> O impacto humano no meio ambiente

--> Preocupação com a questão hídrica e recursos não renováveis

Enem 2017

Neste ano, o Enem será realizado em dois domingos seguidos: 5 e 12 de novembro. No primeiro domingo serão realizadas as provas de linguagens, ciências humanas e redação, com cinco horas e meia de prova; no segundo, matemática e ciências da natureza, com quatro horas e meia de prova.