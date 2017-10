Candidata Ex-bailarina do Faustão representa MS em concurso Musa do Brasil

Foto: Adilson Marques/M2 Mídia

Ex-bailarina de Fausto Silva, Vanessa Perez é candidata ao posto de mulher mais bonita do Brasil pelo concurso Musa do Brasil 2017, representando o estado do Mato Grosso do Sul. A loira saiu de casa pra causar esta semana em um dos eventos promovidos pelo concurso, e durante o tempo que permaneceu no local, Vanessa falou sobre a nova fase que está vivendo após reeducação alimentar.

“Eu saio de casa pra dá o nome mesmo, brilhar de verdade. Estou feliz com essa nova fase, mais regrada, mais focada em tratar do corpo e da mente, inclusive, vou começar a análise. Mudei toda a minha alimentação com a ajuda de um profissional e meu corpo está cada dia mais cabendo dentro de mim, e não há nada melhor do que caber dentro de si mesmo, não é?!” contou a loira.

A beldade falou ainda sobre a relação com as redes sociais e revelou a razão pela qual faz questão de publicar o dia a dia para os seguidores. A gata não deixa passar nada e manda ver quando o assunto é a intimidade, ela publica desde as olheiras com que acorda até a última refeição que faz no dia.

“Gosto de ser eu de verdade, sem toda aquela maquiagem que sou vista em eventos e ensaios, gosto que me vejam como a pessoa normal e igual a todo mundo. Acordo com olheiras se não durmo bem, vou ao banheiro, ‘furo’ a dieta, faço comida, lavo a louça e, cuido do filho. Acho importante que as pessoas nos reconheçam como iguais a ela, pois é assim que somos, todos iguais, com as mesmas tarefas diárias e a mesma cara ‘estranha’ sem maquiagem” revelou a Musa do Mato Grosso do Sul.