Famosos Ex-Globo, Giovanna Ewbank critica limitações na emissora: 'Era podada'

Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Afastada da Globo, a atriz e modelo Giovanna Ewbank falou sobre sua relação com a emissora em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, nesta terça-feira (26). Durante um bate-papo com seus fãs, Gi disse ter sido "podada" na TV.

"Comecei a trabalhar na Globo aos 20 anos. Mas sempre fiquei vinculada como a namorada do Bruno Gagliasso, que já era um grande ator, e eu uma atriz que estava começando. Não conseguia mostrar quem eu era", afirmou.

Ela também falou sobre quando foi repórter do "Video Show". "Não deixa a gente falar também da maneira que a gente fala. Eu sou desbocada! Numa emissora você é podada da maneira que eles querem que você seja naquele produto. Por isso nunca pude mostrar quem, de fato, eu era", disse.