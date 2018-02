Projeto Simão Ex-usuário cria projeto que ajuda milhares de dependentes de álcool e drogas na Capital ''O projeto atua nos terminais de coletivo na Capital, em um meio de ressocializar o ex-usuário, com filiais no Rio Grande do Sul e Goiás''

Foto: Reprodução

O projeto iniciado por um ex-usuário de álcool e de drogas em Campo Grande-MS, ressuscita as esperanças de muitos que passam por um momento de fragilidade em suas vidas.

Eliandro Simonetti mais conhecido como Projeto Simão, nasceu em 1974, natural de Três Passos no rio Grande do Sul, filho de Anides Simonetti e Angelo Simonetti de origem italiana. Eliandro é casado com Conceição Mendes Couto Simonetti.

E segundo o autor do Projeto Simão, que atua em Campo Grande nos terminais de ônibus, tudo começou com sua passagem pelo mundo do álcool e drogas no passado.

"Eu era usuário e fui ajudado e por isso, com a ajuda de Deus vendi tudo que tinha e decidi... Comprei algumas beliches e um fogão pequeno e a ideia, que era pequena prosperou e hoje conseguimos ajudar a muitos", conta.

Benefiados do projeto atuando em um terminal da Capital. Foto: Reprodução/Facebook

Eliandro confessa que álcool foi só porta para as outras drogas , "ela entra em sua vida destrói tudo muito rápido, quando perceber já é tarde porque já terá perdido o controle de sua vida", explica.

Simonetti, ainda lembra do caos que se transformou suas relações, que ele já estava tomado pelos problemas no emprego, relacionamentos, estudos, saúde, família, espiritualidade, caráter... Segundo Eliandro, tudo tinha sido afetado pela ausência da consciência e a dominação do álcool e drogas.

O irmão de Eliandro, Rodrigo Simonetti, foi um dos responsáveis pelas primeiras tentativas de recuperação e procura de tratamento, "Rodrigo encontrou um projeto evangélico que transferia de estado, consegui finalmente me livrar das drogas pelo seu método de tirar a pessoa do seu Estado e levar para outro estado, assim que me internaram no estado de Goiânia aos 36 anos minha vida", relembra.

A ida para outro estado, representou segundo Eliandro, uma nova chance para ele, a partir dali acreditou que poderia fazer diferente, "Não foi nada fácil, porque não tinha mais a minha mãe próxima, amigos próximos, para levar as coisas que precisa e gosta de comer, coisa de higiene pessoal, lanche", destaca o autor do Projeto Simão, que atualmente além da sede aqui na Capital, tem sedes em Rio Grande do Sul e Goiás.

Simonetti ainda explica que após alguns anos, já estava revitalizado, e que a fé em Jesus o ajudou muito em sua caminhada. A unidade a qual pertencia, que se instalou por último ficava em São Paulo. Após o fechamento da unidade e de já ter adquirido grande experiência, foi então que Eliandro decidiu continuar seu trabalho com alcoólatras e dependentes químicos.

Antônio Gregorio Simão (sentado), em pé Eliandro Simão.

"Eu já estava feliz por ter me livrado das drogas, mas ainda não era o bastante e a vontade que tinha de cuidar e ajudar pessoas como eu, ardia em meu coração. Foi quando fiz minha primeira tentativa em um projeto, acabei me frustrando, então tomei coragem vendi o meu carro, deu para comprar duas camas e um fogão", lembrando da tentativa ousada.

Segundo o autor do Projeto Simão, o projeto começou a acontecer a partir desse momento, "Hoje o projeto Simão com sede em Campo Grande, fica bairro Piratininga e filial no Rio grande do Sul, para fazer parte deste time é necessário o contato através dos familiares dos dependentes, marcando entrevista com um acompanhante responsável", instrui o pastor.

Após o dependente se inserir ao Projeto Simão, de acordo com Eliandro a próxima etapa é ler uma lista de documentos explicando as normas do estatuto e objetivo, "O projeto tem duas fases, a primeira é desintoxicação dentro do projeto. a segunda fase é ressocialização em lugares públicos fazendo um trabalho voluntário divulgando o projeto com seu testemunho", explica.

O projeto Simão, só pode chegar longe por que possui uma equipe organizada, "Todos tem uniformes, como calças camisas, bolsas com a estampa e informações necessárias para que as pessoas tenham como identificar nosso trabalho. Não tem valor ou mensalidades serem pagas pelos beneficiados basta apenas a pessoa querer se recuperar e preencher os requisitos necessários no momento da entrevista", diz Eliandro.

Ainda segundo o criador do projeto ele e toda equipe ministra os tratamentos dos dependentes sem o uso de medicamentos, "Acreditamos que a palavra de Deus além de libertar, ela também trabalha a questão do caráter humano e isso é importante para a reintegração do dependente químico para dentro da sociedade", utilizando-se apenas da fé, esse grande herói entre os homens resgata muitas vidas.

Como pode ajudar?

Segundo Eliandro, por meio de doações, se doa um objeto que não te fará falta, o projeto vende e reverte o valor em benefícios aos que estão em tratamento. Para ajudar o projeto você pode entrar em contato através do número, 67 3383-2810. Ou ainda por entrar em contato pelo Facebook na página do projeto.